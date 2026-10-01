2.500 Schüler entdecken die Berufserlebniswelt in Salzburg

Berufsorientierung zum Ausprobieren: Bereits 2.500 Schülerinnen und Schüler haben die Berufserlebniswelt Salzburg besucht. Dabei konnten Jugendliche der sechsten und siebten Schulstufe unterschiedliche Berufe praktisch kennenlernen, eigene Talente entdecken und erste Vorstellungen für ihre berufliche Zukunft entwickeln.

Die Berufserlebniswelt Salzburg der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) macht Berufsorientierung erlebbar. Statt Berufe nur aus Broschüren oder dem Unterricht zu kennen, können Jugendliche selbst Hand anlegen, experimentieren, gestalten und verschiedene Tätigkeiten ausprobieren.

Damit hat das österreichweit einzigartige Berufsorientierungsangebot einen wichtigen Meilenstein erreicht. Bis zum Jahresende sind bereits weitere 600 Schülerinnen und Schüler angemeldet.

Berufsorientierung, die neugierig macht

Die Berufswelt ist vielfältig – und genau diese Vielfalt steht in der Berufserlebniswelt Salzburg im Mittelpunkt.

„Berufsorientierung muss neugierig machen und darf auch Spaß machen“, betont Lukas Mang, Leiter der WKS-Stabsstelle Bildung. „Wir wollen Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Talente zu entdecken und die Vielfalt der Berufswelt ohne Vorurteile kennenzulernen."

Das Konzept richtet sich an Jugendliche der sechsten und siebten Schulstufe. Sie erhalten die Möglichkeit, verschiedene Berufsfelder kennenzulernen und dabei herauszufinden, welche Tätigkeiten zu ihren Interessen und Fähigkeiten passen.

Berufe ausprobieren statt nur darüber zu sprechen

In der Berufserlebniswelt gilt: Nicht zuschauen, sondern selber machen.

Die Jugendlichen durchlaufen in Kleingruppen verschiedene Erlebnisstationen und setzen sich dabei auf spielerische und praktische Weise mit unterschiedlichen Tätigkeiten auseinander.

Sie bauen beispielsweise eine funktionierende Lampe, gestalten Verpackungen oder beschäftigen sich mit Marketing und Preisgestaltung. Auch alkoholfreie Cocktails werden gemixt und Kunststoffabfälle zu neuen Produkten verarbeitet.

So wird Berufsorientierung zu einem praktischen Erlebnis. Die Jugendlichen können unmittelbar erfahren, welche Aufgaben und Fähigkeiten hinter unterschiedlichen Berufen stehen.

Fünf Erlebnisbereiche zeigen die Vielfalt der Berufswelt

Die Berufserlebniswelt Salzburg ist in fünf Erlebnisbereiche gegliedert:

Werkstatt: Technik, handwerkliches Geschick und praktisches Arbeiten



Technik, handwerkliches Geschick und praktisches Arbeiten Bar: Kommunikation, Kreativität und Organisation



Kommunikation, Kreativität und Organisation Office: Wirtschaft, Marketing und kaufmännische Tätigkeiten



Wirtschaft, Marketing und kaufmännische Tätigkeiten Labor: Experimentieren, Forschen und nachhaltiges Arbeiten



Experimentieren, Forschen und nachhaltiges Arbeiten Berufe-Spezial: zusätzliche Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder

Die Stationen zeigen, dass berufliche Interessen ganz unterschiedlich sein können. Technisches Verständnis ist ebenso gefragt wie Kreativität, Teamfähigkeit, Genauigkeit oder Kommunikationsgeschick.

„Die Jugendlichen erleben Berufe nicht als abstrakte Information, sondern bauen, gestalten, entdecken und reflektieren selbst“, erklärt Markus Hofmann, Leiter des Talente-Check und der Berufserlebniswelt Salzburg.

Eine Mission durch die Berufswelt

Für ein besonderes Erlebnis sorgt eine Geschichte, die sich durch den gesamten Besuch zieht.

Ein Zeitreisender aus der Zukunft benötigt Energie für seine Zeitmaschine. Die Jugendlichen haben die Aufgabe, an den verschiedenen Stationen berufliche „Skills“ zu sammeln und damit die Zeitmaschine wieder in Gang zu bringen.

Aus der Berufsorientierung wird dadurch eine gemeinsame Mission. Teamwork, Kreativität, Geschick und Problemlösung sind gefragt.

Gleichzeitig erhalten die Jugendlichen Gelegenheit, sich mit den eigenen Stärken auseinanderzusetzen. Welche Aufgaben machen mir Spaß? Wo kann ich meine Fähigkeiten einsetzen? Welche Berufsfelder möchte ich näher kennenlernen?

„Das bisherige Feedback von Schülern und Lehrkräften ist sehr positiv“, berichtet Hofmann.

3,3 Mill. € Euro für moderne Berufsorientierung

Die Wirtschaftskammer Salzburg hat rund 3,3 Mill.€ in die Berufserlebniswelt investiert.

Gemeinsam mit der Bildungsdirektion Salzburg wurde das Angebot als schulbezogene Veranstaltung konzipiert. Damit können Schulklassen aus ganz Salzburg die Berufserlebniswelt besuchen und Berufsorientierung direkt vor Ort erleben.

Das Angebot ergänzt damit bestehende Maßnahmen der Berufsorientierung und schafft einen praxisnahen Zugang zur Arbeits- und Berufswelt.

Talente entdecken und berufliche Perspektiven entwickeln

Im Mittelpunkt steht nicht die Entscheidung für einen bestimmten Beruf. Vielmehr sollen Jugendliche ihre Interessen, Fähigkeiten und Talente entdecken und unterschiedliche berufliche Möglichkeiten kennenlernen.

„Wir wollen einen Ort schaffen, an dem Jugendliche sagen: Das kann ich. Das interessiert mich. Das möchte ich ausprobieren“, sagt Mang.

Gerade in einer Phase, in der Jugendliche beginnen, sich intensiver mit ihrer weiteren schulischen und beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen, können praktische Erfahrungen wichtige Impulse geben.

2.500 Schüler – und die nächsten folgen

Mit 2.500 besuchten Schülerinnen und Schülern hat die Berufserlebniswelt Salzburg den ersten großen Meilenstein erreicht. Weitere 600 Jugendliche sind bereits bis zum Jahresende angemeldet.

Damit geht die berufliche Entdeckungsreise weiter: Jugendliche können auch künftig Berufe praktisch ausprobieren, ihre eigenen Stärken kennenlernen und neue Perspektiven für ihre Zukunft entdecken.

Die Berufserlebniswelt Salzburg zeigt: Berufsorientierung beginnt dort, wo Jugendliche selbst aktiv werden können.





Bilddownload: © WKS/Hannelore Kirchner

Foto 1: 2.500 Schüler haben die Berufserlebniswelt der Wirtschaftskammer Salzburg bereits besucht.