Eine Erfolgsgeschichte mit Zukunft: 80 Jahre Tourismusschulen Salzburg der WKS

Gastfreundschaft hat in Salzburg Tradition. Doch damit aus Leidenschaft auch professionelles Können wird, braucht es gut ausgebildete Menschen. Seit 80 Jahren leisten die Tourismusschulen Salzburg genau dazu einen wichtigen Beitrag. Betrieben von der Wirtschaftskammer Salzburg, haben sie die Entwicklung des Tourismus nicht nur begleitet, sondern vielfach auch aktiv mitgestaltet.

Heute stehen die Standorte Bad Hofgastein, Bramberg und Klessheim für eine Ausbildung, die Praxisnähe, Internationalität und unternehmerisches Denken verbindet. „Von Beginn an standen unsere Schulen in engem Austausch mit der Praxis und haben die Entwicklung des Tourismus aktiv mitgestaltet“, erklärt Manfred Pammer, Geschäftsführer der Tourismusschulen Salzburg. „Die Inhalte unserer Ausbildung orientierten sich stets daran, was die Betriebe in Salzburg und ganz Österreich benötigten.“

Vom Hotelfachkurs zur internationalen Marke

Die Erfolgsgeschichte begann unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Tourismus galt als große Chance für den wirtschaftlichen Wiederaufbau und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Die gemeinsame Geschichte der Tourismusschulen Salzburg und der Wirtschaftskammer Salzburg begann 1946. Damals übernahm die Handelskammer – die heutige Wirtschaftskammer Salzburg – den bereits 1945 in Mattsee gestarteten „Internationalen Hotelfachkurs“ und wandelte ihn in eine zweijährige Fachschule mit Öffentlichkeitsrecht um. 1948 übersiedelte die Schule nach Bad Gastein. Mit dem Kauf des Grand Park Hotels, des ersten Lehrhotels Österreichs, erfolgte schließlich der Umzug nach Bad Hofgastein. Seither wurde der Standort kontinuierlich erweitert und an die Anforderungen einer sich wandelnden Tourismusbranche angepasst.

Ein besonderer Meilenstein war 1995 die Gründung der Skihotelfachschule. 2014 wurde daraus die sechsjährige Höhere Lehranstalt für Tourismus und Ski. Unter den Absolventen finden sich auch bekannte Namen wie Marcel Hirscher, Anna Veith, Hans Grugger und Katharina Huber.

Klessheim: Ausbildung mit Weltruf

Auch Klessheim blickt auf eine lange Entwicklung zurück. 1957 wurde im Kavalierhaus eine Zweigstelle eröffnet, 1962 entstand daraus ein eigenständiger Schulstandort. Über Jahrzehnte wurde das Ausbildungsangebot ausgebaut und Klessheim zu einer international bekannten Marke für Tourismusausbildung entwickelt.

2023 folgte ein weiterer Meilenstein: Nach zweijähriger Bau- und Renovierungszeit und einer Investition von rund 42 Mill. € wurde der neue „Tourismus Campus Klessheim“ eröffnet. Das moderne Schulgebäude setzt neue Maßstäbe bei innovativen Lernmethoden, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Internationalität gehört in Klessheim seit Jahrzehnten zum Selbstverständnis.

Bildung, die Regionen stärkt

Mit Bischofshofen kam 1980 ein weiterer Standort hinzu, 2011 folgte Bramberg. Die Tourismusschule im Oberpinzgau entwickelte sich rasch zu einer wichtigen Bildungseinrichtung der Region. Aufgrund des demografischen Wandels wurde der Schulbetrieb in Bischofshofen 2019 eingestellt und die Struktur der Tourismusschulen neu geordnet. Heute besuchen 900 Schülerinnen und Schüler die Tourismusschulen Salzburg. Angeboten werden fünf unterschiedliche Ausbildungsformen, die von klassischen Tourismusberufen bis zu weiterführenden und spezialisierten Ausbildungswegen reichen.

80 Jahre – und die Zukunft im Blick

Mehr als 19.000 Absolventen zeigen, welche Strahlkraft die Tourismusschulen Salzburg entwickelt haben. Viele arbeiten heute in Führungspositionen, führen erfolgreiche Hotels und Gastronomiebetriebe oder haben eigene Unternehmen gegründet. Damit ist auch das Erfolgsrezept der vergangenen 80 Jahre beschrieben: Die Tourismusschulen verbinden Tradition mit Innovation und Schule mit Wirtschaft. Sie haben Generationen von Gastgeberinnen und Gastgebern ausgebildet – und werden auch in Zukunft ihren Teil dazu beitragen, dass Salzburg und Österreich für Qualität, Professionalität und gelebte Gastfreundschaft stehen.

Hinweis Pressekontakt:

Eva Schlick

Tourismusschulen Salzburg GmbH

Klessheimer Str. 4

5071 Wals Siezenheim

Telefonnummer:

E-Mail:

Website:

Eva SchlickTourismusschulen Salzburg GmbHKlessheimer Str. 45071 Wals SiezenheimTelefonnummer: 0662/851263-45 E-Mail: eschlick@ts-salzburg.at Website: www.ts-salzburg.at

Bilddownload:

Foto 1: Fröhliche Schülerinnen und Schüler feiern 80 Jahre Tourismusschulen Salzburg. © TS Salzburg/Lutche

Foto 2: Bei der Jubiläumsfeier „80 Jahre Tourismusschulen Salzburg“ v. l.: Dr. Manfred Pammer (Geschäftsführer der Tourismusschulen Salzburg), Norbert Ranftler (Vizepräsident der WKS), Marlene Svazek (Landeshauptfrau-Stellvertreterin), Dr. Gerd Raspotnig (Direktor der Wirtschaftskammer Salzburg), Mag. Karoline Edtstadler (Landeshauptfrau), KommR Manfred Rosenstatter (Vizepräsident der WKS), Mag. Daniela Gutschi (Landesrätin) und Dr. Karl Kitzmüller (Geschäftsführer der Tourismusschulen Salzburg) mit drei Schülerinnen und Schülern der Tourismusschulen Salzburg. © TS Salzburg/Lutche

Foto 3: Die gemeinsame Geschichte der Tourismusschulen Salzburg und der WK Salzburg beginnt im Jahr 1946. Da hat die damalige Handelskammer den ersten internationalen Hotelfachkurs übernommen, der schon 1945 in Mattsee stattgefunden hat, und gründete die erste Fachschule mit Öffentlichkeitsrecht für den Tourismus. © TS Salzburg

Foto 4: Auch früher zeigten die Schüler der Tourismusschulen Salzburg eindrucksvoll ihr Können – hier bei einem Geschicklichkeitslauf der Hotelfachschule Bad Hofgastein im Jahr 1989. © TS Salzburg

