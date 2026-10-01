AI-Agenten: Wie sie die Arbeitswelt verändern

„KI ist längst kein Zukunftsthema mehr – sie verändert bereits heute die Art, wie Unternehmen arbeiten. Der UBIT Experts Day bietet den idealen Rahmen, um Chancen, Herausforderungen und konkrete Anwendungsfälle gemeinsam mit führenden Expertinnen und Experten zu diskutieren und Orientierung für die eigene Unternehmenspraxis zu gewinnen“, sagte Hansjörg Weitgasser, Obmann der Fachgruppe UBIT Salzburg.

AI-Agenten entwickeln sich von einfachen Werkzeugen zu digitalen Assistenten, die zunehmend eigenständig Aufgaben übernehmen, Prozesse unterstützen und Entscheidungen vorbereiten.

AI-Agenten werden den Menschen nicht ersetzen

Den Auftakt bildete die Keynote von Dr. Stefan Suhrer, CEO der neke-neke GmbH. Er zeigte auf, wie AI-Agenten Unternehmen dabei unterstützen können, Prozesse zu automatisieren, Entscheidungen vorzubereiten und Mitarbeitende gezielt zu entlasten. „AI-Agenten werden nicht den Menschen ersetzen – sie erweitern dessen Möglichkeiten. Unternehmen, die früh lernen, Mensch und KI sinnvoll zusammenarbeiten zu lassen, schaffen sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Entscheidend ist dabei nicht die Technologie allein, sondern wie Organisationen ihre Prozesse und Zusammenarbeit darauf ausrichten“, erklärte Stefan Suhrer vor den rund 230 interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Dabei wurde deutlich: Mit AI-Agenten verändert sich nicht nur die eingesetzte Technologie. Auch Arbeitsabläufe, Zuständigkeiten und die Zusammenarbeit in Unternehmen stehen vor Veränderungen.

© Michael Preschl KI-Experte Dr. Stefan Suhrer bei seiner Keynote „Zum praktischen Einsatz von AI-Agenten“.

Interaktive Workshops: Ausprobieren statt nur darüber reden

Wie AI-Agenten konkret im Unternehmensalltag eingesetzt werden können, stand anschließend in interaktiven Formaten im Mittelpunkt. Die Teilnehmer beschäftigten sich unter anderem mit „Quick Wins mit AI-Agenten“, „Human in the Loop“ und der „Zukunft des Wirtschaftens“.

Dabei ging es um die Frage, wo AI-Agenten bereits heute einen praktischen Mehrwert schaffen können – und wo weiterhin der Mensch gefragt ist.

Die inhaltliche Brücke vom Workshop-Programm auf die Bühne schlug dabei eine KI-Agentin: Sie fasste die Ergebnisse der interaktiven Workshops zu „Quick Wins mit AI-Agenten“, „Human in the Loop“ und zur „Zukunft des Wirtschaftens“ zusammen und präsentierte die zentralen Erkenntnisse der Workshops. Dabei zeigte sich: Der Einsatz von AI-Agenten betrifft längst nicht mehr ausschließlich die IT. Strategie, Führung, Prozesse und Unternehmenskultur werden ebenso berührt.



Expertenrunde diskutierte den Einsatz von AI-Agenten

In der abschließenden Podiumsdiskussion, moderiert von Mag. Ralf Hillebrand, wurde der Blick über einzelne Anwendungen hinaus auf die Auswirkungen auf Unternehmen gerichtet.

© Michael Preschl Podiumsdiskussion mit Armin Ziesemer BA, BSc, Experts Group Wirtschaftstraining & Coaching, KommR Mag. Marianne Kusejko, SIGMATEK und Vizepräsidentin der WKS, Moderator Mag. Ralf Hillebrand (SN), Markus Schmidt, Digital Technology CIO Salzburg AG, und Mag. Katharina Saetre MTD, Human Resource Management (UBIT Experts Group) (v. l.).

Inwiefern sich der Einsatz von KI bereits heute auf die Unternehmen auswirkt – und welche Veränderungen Organisationen jetzt gestalten müssen, damit die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine funktioniert, darüber diskutierten KommR Mag. Marianne Kusejko, geschäftsführende Gesellschafterin von SIGMATEK und Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Salzburg, Markus Schmidt, Digital Technology CIO der Salzburg AG, sowie die UBIT-Expertinnen und -Experten Mag. Katharina Saetre MTD und Armin Ziesemer BA, BSc.



Mensch, Technologie und Unternehmenskultur

„Der erfolgreiche Einsatz von KI beginnt nicht bei der Technologie, sondern bei den Menschen, den Prozessen und der Unternehmenskultur. AI-Agenten eröffnen enormes Potenzial – vorausgesetzt, Unternehmen integrieren sie verantwortungsvoll und mit einer klaren Strategie“, betonte Markus Schmidt.

Armin Ziesemer, Landessprecher der Experts Group Wirtschaftstraining & Coaching ergänzte: „Es geht aber auch um die Frage: Wie schaffen wir es vor dem Hintergrund der rückgängigen Bevölkerung, den Wissenstransfer zu bewältigen? Und welche Kompetenzen braucht der Mensch in Zukunft, um verantwortungsvoll mit der KI zusammenzuarbeiten?“ Es brauche Bewertungs- und Reflexionskompetenz sowie eine Veränderung in den Managementprinzipien. Dabei plädiert Ziesemer für flache Hierarchien, die Innovationen zulassen.

Für Marianne Kusejko stand insbesondere die Verbindung von Innovation und menschlicher Kompetenz im Mittelpunkt: „Technologische Innovation war immer dann am Markt erfolgreich, wenn Automatisierungslösungen im Zusammenwirken von menschlichen Ideen, fachlichem Knowhow und Kompetenzen geschaffen wurden. Auch AI-Agenten werden ihr volles Potenzial erst entfalten, wenn sie Fachwissen, Kreativität und unternehmerisches Denken sinnvoll ergänzen. Genau darüber müssen wir heute diskutieren.“

AI-Agenten verändern das gesamte Unternehmen

Für Matthias Reitshammer, Berufsgruppensprecher Unternehmensberatung der Fachgruppe UBIT Salzburg, geht das Thema weit über die IT-Thematik hinaus: „Auf den ersten Blick wirkt das Thema wie ein klassisches IT-Thema. Tatsächlich betrifft der Einsatz von AI-Agenten sämtliche Unternehmensbereiche – von der Strategie über die Führung bis hin zu den täglichen Arbeitsprozessen. Genau diese ganzheitliche Perspektive vermitteln wir beim UBIT Experts Day."

Veränderung aktiv gestalten

Für die Fachgruppe UBIT der WKS geht es deshalb nicht nur um die Frage, was technologisch möglich ist, sondern darum, wie Unternehmen die neuen Möglichkeiten sinnvoll und verantwortungsvoll in ihre Organisation integrieren.

Der UBIT Experts Day machte damit deutlich: AI-Agenten werden die Arbeitswelt verändern. Entscheidend wird sein, wie Unternehmen die Technologie einsetzen, welche Aufgaben sie an digitale Assistenten übertragen – und wie Mensch und KI künftig zusammenarbeiten.

Er richtete sich an Unternehmer, Führungskräfte und Entscheidungsträger, die den Einsatz von AI-Agenten strategisch gestalten und die Zukunft ihrer Organisation aktiv mitentwickeln möchten.

Bilddownload: © Michael Preschl

Foto 1: Beim UBIT Experts Day 2026 diskutierten Expert:innen aus Wirtschaft und Beratung über den Einsatz von AI-Agenten in Unternehmen: v.l.n.r. Armin Ziesemer BA, BSc, Experts Group Wirtschaftstraining & Coaching, Mag. Matthias Reitshammer, Berufsgruppensprecher Unternehmensberatung, CMC, CSE, KommR Mag. Marianne Kusejko, SIGMATEK und Vizepräsidentin der WKS, Dr. Martin Niklas, LL.M. Fachgruppengeschäftsführer UBIT Salzburg, Mag. Hansjörg Weitgasser, Obmann der Fachgruppe UBIT Salzburg, Mag. Katharina Saetre, MTD, Experts Group Human Resource Management, Moderator Mag. Ralf Hillebrand, Salzburger Nachrichten, KommR Dr. Wolfgang Reiger, Spartenobmann der Sparte Information & Consulting WKS sowie Markus Schmidt, PMSC, MBA, Salzburg AG.

Foto 2: KI-Experte Dr. Stefan Suhrer bei seiner Keynote „Zum praktischen Einsatz von AI-Agenten“.

Foto 3: Podiumsdiskussion mit Armin Ziesemer BA, BSc, Experts Group Wirtschaftstraining & Coaching, KommR Mag. Marianne Kusejko, SIGMATEK und Vizepräsidentin der WKS

Moderator Mag. Ralf Hillebrand (SN), Markus Schmidt, Digital Technology CIO Salzburg AG, und Mag. Katharina Saetre MTD, Human Resource Management (UBIT Experts Group) (v. l.).

