Anzeigenverkauf
in der Salzburger Wirtschaft Zeitung.
Lesedauer: 4 Minuten
Salzburger Wirtschaft
Die Zeitung der Wirtschaftskammer Salzburg
Die Salzburger Agentur blümke_blümke GmbH ist für Inserate und sonstige bezahlte Schaltungen in der Salzburger Wirtschaft zuständig.
Das Verkaufsteam ist einerseits unter der Telefonnummer +43 662 8888-363 und unter der E-Mail: inserate@wks.at erreichbar, anderseits können Sie auch gerne direkt Kontakt aufnehmen:
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Mag. Gerhard Pemberger (Verkauf)
+43 660 06000110
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Nadica Petrovic (Beratung)
+43 662 851131-26
Mit Ihrer Werbeeinschaltung erreichen Sie sämtliche Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Verwaltung - ganz ohne Streuverlust. Wir freuen uns, Sie bei der Gestaltung Ihres optimalen Auftritts unterstützen zu dürfen, und stehen Ihnen für detaillierte Informationen und Angebote gerne zur Verfügung.
Die Salzburger Wirtschaft ist ein regionales Servicemedium und informiert über:
- aktuelle Themen aus der Wirtschaft
- allgemeine Wirtschafts- und Managementfragen
- den Bildungsbereich
- alles rund um das Thema Recht
- regionale Unternehmen/Unternehmer
- den Wirtschaftsstandort Salzburg
18 Ausgaben erscheinen mit einer Druckauflage von circa 41.300 Exemplaren und behandeln die Themen, die Salzburgs Unternehmerinnen und Unternehmer interessieren.
Sonderthemenplan für die Salzburger Wirtschaft 2026
SW 2 - 29. Jänner: UBIT IT-Security
Experten und Anbieter für ITSolutions, Informations- und Kommunikationstechnologie, IT-Security, Datenschutz, intelligente Software und EDV
SW 4 - 26. Februar: Mobilität & Nutzfahrzeuge
Moderne Mobilitätslösungen und effiziente Nutzfahrzeuge sind entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg. Das Sonderthema „Mobilität & Nutzfahrzeuge“ widmet sich der Mobilität der Zukunft: von EMobility und Hybridfahrzeugen über Carsharing und CarPooling bis hin zu innovativen Konzepten für nachhaltige und flexible Fortbewegung im Alltag und in der Wirtschaft.
SW 5 - 12. März: Kommunikationsbranche & Salzburger Landespreis
Kreativität, Strategie und Innovation prägen die Salzburger Kommunikationslandschaft. Das Sonderthema „Kommunikationsbranche & Salzburger Landespreis“ stellt Agenturen, Kreative und Projekte vor, die mit außergewöhnlichen Ideen und wirkungsvollen Kampagnen überzeugen – und würdigt die besten Leistungen im Rahmen des renommierten Salzburger Landespreises für Marketing, Kommunikation und Design.
SW 8 - 23. April: Versicherungen
Ob Betrieb, Eigentum oder persönliche Vorsorge – Sicherheit ist ein zentrales Thema. Das Sonderthema „Versicherungen“ bietet Expert:innen die Möglichkeit, ihre Leistungen und Lösungen einem wirtschaftsnahen Publikum vorzustellen und Orientierung in einem komplexen Markt zu geben.
SW 10 - 21. Mai: Speditionen & Logistik
Effiziente Transporte und smarte Logistiklösungen sind das Rückgrat der Wirtschaft. Das Sonderthema „Speditionen & Logistik“ beleuchtet aktuelle Entwicklungen, innovative Konzepte und regionale Anbieter, die Bewegung in Handel und Industrie bringen.
SW 12 - 25. Juni: Digitalagenturen
Ob Webdesign, OnlineMarketing oder ECommerce – digitale Kompetenz ist heute entscheidend für den Unternehmenserfolg. Das Sonderthema „Digitalagenturen“ stellt kreative Köpfe und innovative Agenturen vor, die die regionale Wirtschaft im digitalen Wandel begleiten und sichtbar machen.
SW 14 - 27. August: Events, Event-Partner, Feiern & Incentives
Ob Firmenfeier, Messeauftritt oder Teambuilding – gelungene Events stärken Marken und motivieren Teams. Das Sonderthema präsentiert starke Partner, kreative Ideen und professionelle Anbieter für unvergessliche Veranstaltungen in Salzburg und darüber hinaus.
SW 15 - 24. September:
Top-Qualität aus Österreich
Produkte und Dienstleistungen aus Österreich – national und international erfolgreich.
SW 16 - 292. Oktober: Messe „Die GAST“ & Tourismus
Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige im Land Salzburg – geprägt von Qualität, Innovation und Gastfreundschaft. Das Sonderthema „Die GAST & Tourismus“ widmet sich den Trends, Produkten und Dienstleistungen rund um Hotellerie, Gastronomie und Freizeitwirtschaft und begleitet die Leitmesse der Branche mit spannenden Einblicken und starken Partnern.
SW 17 - 26. November: UBIT Jahresabschluss
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Buchhalter
Der betriebliche Jahresabschluss ist weit mehr als eine Pflichtaufgabe – er bildet die Grundlage für Planung, Strategie und Erfolg. Das Sonderthema „UBIT Jahresabschluss“ stellt Salzburger Experten aus Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Buchhaltung vor, die Unternehmen mit Kompetenz, Weitblick und aktueller Fachkenntnis durch den Abschlussprozess begleiten.
SW 18 - 17. Dezember: Termine 2027
Ausblick auf Fachmessen, Messepartner, Events, Kongresse
2027 verspricht ein starkes Jahr für Wirtschaft, Innovation und Networking zu werden. Das Sonderthema „Ausblick 2027“ bietet einen Überblick über kommende Fachmessen, Kongresse, BranchenEvents und Messepartner – und zeigt, wo sich Unternehmen vernetzen, präsentieren und neue Impulse für die Zukunft setzen können.
Immo-Wirtschaft
2026 widmet sich die „Salzburger Wirtschaft“ ab Jänner einmal im Monat dem Thema „ Gewerbeimmobilien “. Das Immobilien-Special bietet ein optimales Umfeld für Immobilienanzeigen, um Kauf-, Miet- und Gewerbeobjekte einem wirtschaftsnahen Publikum zu präsentieren. Für diese Ausgaben ist Immo-Wirtschaft geplant:
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SW 3 - 12. Februar
SW 5 - 12. März
SW 7 - 9. April
SW 9 - 7. Mai
SW 11 - 11. Juni
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SW 13 - 30. Juli
SW 14 - 27. August
SW 15 - 24. September
SW 16 - 29. Oktober
SW 17 - 26. November
SW 18 - 17. Dezember
Salzburger Wirtschaft - Zeitung der Wirtschaftskammer Salzburg
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Verleger: Wirtschaftskammer Salzburg, 5027 Salzburg, Julius-Raab-Platz 1
Chefredakteur: Mag. Robert Etter
Assistenz: Lisa Dürnberger, Tel. +436628888-384
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