Anzeigenverkauf

Salzburger Wirtschaft

Die Zeitung der Wirtschaftskammer Salzburg

Die Salzburger Agentur blümke_blümke GmbH ist für Inserate und sonstige bezahlte Schaltungen in der Salzburger Wirtschaft zuständig.

Das Verkaufsteam ist einerseits unter der Telefonnummer +43 662 8888-363 und unter der E-Mail: inserate@wks.at erreichbar, anderseits können Sie auch gerne direkt Kontakt aufnehmen:

Mag. Gerhard Pemberger (Verkauf) gerhard@pannzaunweg.at +43 660 06000110 Nadica Petrovic (Beratung) nadica@pannzaunweg.at +43 662 851131-26

Mit Ihrer Werbeeinschaltung erreichen Sie sämtliche Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Verwaltung - ganz ohne Streuverlust. Wir freuen uns, Sie bei der Gestaltung Ihres optimalen Auftritts unterstützen zu dürfen, und stehen Ihnen für detaillierte Informationen und Angebote gerne zur Verfügung.

Die Salzburger Wirtschaft ist ein regionales Servicemedium und informiert über:

aktuelle Themen aus der Wirtschaft

allgemeine Wirtschafts- und Managementfragen

den Bildungsbereich

alles rund um das Thema Recht

regionale Unternehmen/Unternehmer

den Wirtschaftsstandort Salzburg

18 Ausgaben erscheinen mit einer Druckauflage von circa 41.300 Exemplaren und behandeln die Themen, die Salzburgs Unternehmerinnen und Unternehmer interessieren.

Sonderthemenplan für die Salzburger Wirtschaft 2026

SW 2 - 29. Jänner: UBIT IT-Security

Experten und Anbieter für IT­Solu­tions, Informations­- und Kommuni­kationstechnologie, IT­-Security, Datenschutz, intelligente Software und EDV

SW 4 - 26. Februar: Mobilität & Nutzfahrzeuge

Moderne Mobilitätslösungen und effiziente Nutzfahrzeuge sind ent­scheidend für den wirtschaftlichen Erfolg. Das Sonderthema „Mobilität & Nutzfahrzeuge“ widmet sich der Mobilität der Zukunft: von E­Mobi­lity und Hybridfahrzeugen über Carsharing und Car­Pooling bis hin zu innovativen Konzepten für nach­haltige und flexible Fortbewegung im Alltag und in der Wirtschaft.



SW 5 - 12. März: Kommunikationsbranche & Salzburger Landespreis

Kreativität, Strategie und Inno­vation prägen die Salzburger Kommunikationslandschaft. Das Sonderthema „Kommunikations­branche & Salzburger Landespreis“ stellt Agenturen, Kreative und Projekte vor, die mit außergewöhn­lichen Ideen und wirkungsvollen Kampagnen überzeugen – und würdigt die besten Leistungen im Rahmen des renommierten Salz­burger Landespreises für Marketing, Kommunikation und Design.

SW 8 - 23. April: Versicherungen

Ob Betrieb, Eigentum oder per­sönliche Vorsorge – Sicherheit ist ein zentrales Thema. Das Sonder­thema „Versicherungen“ bietet Expert:innen die Möglichkeit, ihre Leistungen und Lösungen einem wirtschaftsnahen Publikum vorzu­stellen und Orientierung in einem komplexen Markt zu geben.

SW 10 - 21. Mai: Speditionen & Logistik

Effiziente Transporte und smarte Logistiklösungen sind das Rückgrat der Wirtschaft. Das Sonderthema „Speditionen & Logistik“ beleuch­tet aktuelle Entwicklungen, innovative Konzepte und regionale Anbieter, die Bewegung in Handel und Industrie bringen.

SW 12 - 25. Juni: Digitalagenturen

Ob Webdesign, Online­Marketing oder E­Commerce – digitale Kompetenz ist heute entscheidend für den Unternehmenserfolg. Das Sonderthema „Digitalagenturen“ stellt kreative Köpfe und innovative Agenturen vor, die die regionale Wirtschaft im digitalen Wandel begleiten und sichtbar machen.

SW 14 - 27. August: Events, Event-Partner, Feiern & Incentives

Ob Firmenfeier, Messeauftritt oder Teambuilding – gelungene Events stärken Marken und motivieren Teams. Das Sonderthema präsen­tiert starke Partner, kreative Ideen und professionelle Anbieter für unvergessliche Veranstaltungen in Salzburg und darüber hinaus.

SW 15 - 24. September:

Top-Qualität aus Österreich

Produkte und Dienstleistungen aus Österreich – national und interna­tional erfolgreich.

SW 16 - 292. Oktober: Messe „Die GAST“ & Tourismus

Der Tourismus ist einer der wich­tigsten Wirtschaftszweige im Land Salzburg – geprägt von Qualität, Innovation und Gastfreundschaft. Das Sonderthema „Die GAST & Tourismus“ widmet sich den Trends, Produkten und Dienstleistungen rund um Hotellerie, Gastronomie und Freizeitwirtschaft und begleitet die Leitmesse der Branche mit spannen­den Einblicken und starken Partnern.

SW 17 - 26. November: UBIT Jahresabschluss

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Buchhalter

Der betriebliche Jahresabschluss ist weit mehr als eine Pflichtaufgabe – er bildet die Grundlage für Planung, Strategie und Erfolg. Das Sonder­thema „UBIT Jahresabschluss“ stellt Salzburger Experten aus Steuer­beratung, Wirtschaftsprüfung und Buchhaltung vor, die Unternehmen mit Kompetenz, Weitblick und aktueller Fachkenntnis durch den Abschlussprozess begleiten.



SW 18 - 17. Dezember: Termine 2027

Ausblick auf Fachmessen, Messepartner, Events, Kongresse

2027 verspricht ein starkes Jahr für Wirtschaft, Innovation und Networ­king zu werden. Das Sonderthema „Ausblick 2027“ bietet einen Über­blick über kommende Fachmessen, Kongresse, Branchen­Events und Messepartner – und zeigt, wo sich Unternehmen vernetzen, präsen­tieren und neue Impulse für die Zukunft setzen können.

Immo-Wirtschaft

2026 widmet sich die „Salzburger Wirtschaft“ ab Jänner einmal im Monat dem Thema „ Gewerbeimmobilien “. Das Immobilien-­Special bietet ein optimales Umfeld für Immobilienanzeigen, um Kauf-­, Miet-­ und Gewerbeobjekte einem wirtschaftsnahen Publikum zu präsentieren. Für diese Ausgaben ist Immo-Wirtschaft geplant:

SW 3 - 12. Februar SW 5 - 12. März SW 7 - 9. April SW 9 - 7. Mai SW 11 - 11. Juni SW 13 - 30. Juli SW 14 - 27. August SW 15 - 24. September SW 16 - 29. Oktober SW 17 - 26. November SW 18 - 17. Dezember





Salzburger Wirtschaft - Zeitung der Wirtschaftskammer Salzburg

(Medieninhaber und Herausgeber)

Verleger: Wirtschaftskammer Salzburg, 5027 Salzburg, Julius-Raab-Platz 1

Chefredakteur: Mag. Robert Etter

Assistenz: Lisa Dürnberger, Tel. +436628888-384

Offenlegung der Eigentums­ver­hältnisse gemäß § 25 Mediengesetz: Medieninhaber ist die Wirtschaftskammer Salzburg, 5027 Salzburg,

Julius-Raab-Platz 1, vertreten durch ihre gesetzlichen Organe.

Grundlegende ­Richtung dieser Zeitung gemäß § 26 Abs. 4 Mediengesetz: Vertretung der Interessen der Salzburger Wirtschaft, Bekenntnis zu den Grund­sätzen der Sozialen Marktwirtschaft.

