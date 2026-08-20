Airline-Gigant setzt auf Software aus Salzburg

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United Airlines (UA) bringt jedes Jahr etwa 175 Millionen Passagiere zu mehr als 350 Zielen auf sechs Kontinenten und gehört damit zu den größten Fluggesellschaften der Welt. Bei der Planung ihrer Flüge vertraut die US-Airline auch auf eine Anwendung der Salzburger Softwareschmiede Axturis, die aktuell zehn Programmierer beschäftigt. „UA wurde auf unsere Expertise im Bereich Airline-Software aufmerksam. Gemeinsam haben wir ein Softwareprodukt entwickelt, das exakt auf die Anforderungen der Airline zugeschnitten ist“, berichtet Ludwig Reiter, der gemeinsam mit Florian Islitzer die Geschäftsführung von Axturis bildet.

© privat Ludwig Reiter machte zunächst eine Lehre im Gastgewerbe und absolvierte dann die Ausbildung zum Berufspiloten. Später war er drei Jahre lang Buschpilot in Botswana.

Die Flugplanungssoftware wurde am Standort in der Stadt Salzburg programmiert. „Wir arbeiten bei Axturis seit 2024 an diesem Projekt und haben nie auf Entwicklerteams in Bangladesch oder Indien zurückgegriffen“, betont Reiter. „Wenn eine der größten Fluglinien der Welt in Salzburg und nicht im Silicon Valley programmieren lässt, spricht das für den Standort.“



Für Axturis stelle das Projekt einen wesentlichen wirtschaftlichen Meilenstein dar. „Wir hatten schon im ersten Jahr einen Umsatz von 1,5 Mill. € und waren, obwohl wir viel investieren, immer in den schwarzen Zahlen“, erklärt Reiter, der nun mit einem neuen Produkt an diesen Erfolg anknüpfen möchte: „Nach zwei Jahren Entwicklung haben wir kürzlich Anemos 5 ,einen Flugplaner der neusten Generation, auf den Markt gebracht.“



Die Software basiere auf neuesten Technologien. „Wir verwenden im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern keine Algorithmen, die vor 20 Jahren programmiert wurden“, meint Reiter. „Anemos 5 eignet sich optimal für Airlines mit bis zu 1.000 Flugzeugen. Unsere Lösung kann sehr leicht implementiert werden und spart Treibstoff und Kosten.“

© Axturis Die Gründer und Geschäftsführer der Axturis GmbH: Ludwig Reiter (links) und Florian Islitzer.

Axturis versuche nun, auf internationalen Messen Fluglinien von den Vorzügen des neuen Produkts zu überzeugen. Hoffnungsmärkte seien Südamerika, Asien – und da speziell China und Indien – sowie die USA. „In Nordamerika haben wir durch die Zusammenarbeit mit United Airlines die größte Expertise. Wir betreiben in Chicago, dem Sitz von UA, ein eigenes Büro mit zwei Mitarbeitern.“



Investor wird gesucht



Um für die kommenden Wachstumsschritte gerüstet zu sein, ist das Salzburger Start-up auf der Suche nach Investoren. „Wir sind für Business Angels interessant, weil uns Anemos 5 in die internationale Luftfahrt katapultieren wird“, sagt Reiter. Es gebe Gespräche mit einigen Interessenten, die möglichst im Lauf des Jahres abgeschlossen werden sollen. Ein Exit sei aber nicht geplant. „Für uns ist es aus heutiger Sicht keine Option, alle Unternehmensanteile zu verkaufen. Man kann ein Unternehmen auch selbst jahrelang erfolgreich führen“, betont der Geschäftsführer.

