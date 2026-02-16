Besten Tourismusnachwuchs des Landes gekürt

Zur Siegerin bei den Köchen wurde Julia Berger vom Hotel Berghof in St. Johann im Pongau gekürt. Im Restaurantbereich setzte sich Vitus Vogler vom Hotel Sacher Salzburg durch. Und den Rezeptionsbewerb entschied Angelina Schlick vom Grizzly Sport & Motorrad Resort in St. Margarethen im Lungau für sich. Die Köche mussten ein 4-Gang-Menü aus den Hauptzutaten Saibling, Fenchel und Gewürznelke erstellen. Vor dem Wettbewerb mussten sie ein Video mit dem Gericht ihrer Wahl einreichen. In der Rezeption mussten u. a. Anfragen sowie Beschwerden von Gästen gemanagt werden. Und bei den Restaurantfachleuten war Service am Gast gefragt. Außerdem mussten Beilagengerichte wie Sauce Hollandaise hergestellt werden. Die drei Besten in jeder Kategorie stellen das Team Salzburg bei den bevorstehenden Staatsmeisterschaften Ende April in Landeck/Tirol.

„Ich bin stolz auf die Leistungen der jungen Tourismusfachkräfte. Ich habe selbst vor über 50 Jahren eine Koch- und Kellnerlehre absolviert und profitiere noch heute von diesem Wissen“, sagte WKS-Präsident KommR Peter Buchmüller bei der kürzlichen Siegerehrung im WIFI Salzburg. Er wünschte den Kandidaten alles Gute für die bevorstehende Lehrabschlussprüfung. „Mit diesem Wettbewerb sind sie bestens darauf vorbereitet.“

© WKS/Neumayr Bei der Präsentation des Team Salzburg, das bei den kommenden Staatsmeisterschaften in Landeck antritt (v. l.): Gastronomie-Obmann KommR Albert Ebner, WKS-Präsident KommR Peter Buchmüller, Nicole Hessel (Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort), Julia Berger (Hotel Berghof), Pauline Seißler (Hotel Schloss Mönchstein), Angelina Schlick (Grizzly Sport & Motorrad Resort), Spartenobmann KommR Ernst Pühringer, Vitus Vogler (Hotel Sacher Salzburg), Landesausbildungsexperte Benedikt Lang, Tobias Steger (Gasthof Kogelalm), Christoph Unterberger (Die Hochkönigin Mountain Resort), Georg Brandauer (Genussdorf Gmachl) und Franziska Steinbrink (Familienresort Die Seitenalm).

Auch der Landesausbildungsexperte in der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der WKS, Benedikt Lang, freute sich über die Top-Leistungen der Jugendlichen: „Wir hatten selten ein so hohes Niveau bei einer Landesmeisterschaft.“ Und Gastronomie-Obmann Albert Ebner ergänzte: „Das lässt für die Bundesmeisterschaften einiges erwarten!“

Bilddownload:

Foto 1: Bei der Kür der drei Landesbesten (v. l.): Gastronomie-Obmann KommR Albert Ebner, Landesausbildungsexperte Benedikt Lang, Landesmeisterin Küche Julia Berger, Spartenobmann KommR Ernst Pühringer, Landesmeisterin Rezeption Angelina Schlick, WKS-Präsident KommR Peter Buchmüller und Service-Landesmeister Vitus Vogler.



