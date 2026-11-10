BIM 2026: Wegweiser in die Karrierezukunft

„Das große Ausstellerinteresse zeigt, dass das Thema Fachkräfte und Nachwuchsgewinnung bei den Unternehmen nach wie vor ganz oben auf der Agenda steht. Die ‚BIM‘ bietet für Aussteller die einzigartige Gelegenheit, sich an vier Messetagen rund 30.000 vorwiegend jugendlichen Besuchern als attraktiver Ausbilder und Arbeitgeber zu präsentieren“, betont WKS-Präsident KommR Peter Buchmüller.

© WKS/Neumayr Bei der „Bewerbungsstraße“ hat man die Möglichkeit, begleitet von Experten alle wichtigen Schritte zu einer erfolgreichen Bewerbung zu absolvieren - plus Bewerbungsunterlagen-Check und Erstellen eines Bewerbungsfotos.

Bei der „BIM“ kann man an vier Messetagen in die Welt der beruflichen Aus- und Weiterbildung eintauchen und bei zahlreichen Informations- und Probierstationen seinen Interessen und Eignungen auf den Grund gehen. Eine gute Möglichkeit, in die verschiedenen Berufsfelder hineinzuschnuppern, bieten die „Lehre-Info-Touren“, die die vielfältigen Messebereiche präsentieren. Die Palette reicht von Bauen und Wohnen über Technik und Mobilität bis hin zu Körper und Lebensmittel. Begleitet von Guides lernt man in kurzer Zeit die spannendsten Aspekte ausgewählter Branchen kennen. Parallel dazu hat man bei der „Bewerbungsstraße“ die Möglichkeit, begleitet von Experten alle wichtigen Schritte zu einer erfolgreichen Bewerbung zu absolvieren - inklusive Check der Bewerbungsunterlagen und Erstellung eines Bewerbungsfotos.

Ausprobieren im Vordergrund

Daneben steht an vielen Ständen der Aussteller das praktische Ausprobieren im Vordergrund. Dieses Hineinschnuppern steht beispielsweise bei den Bauberufen im Mittelpunkt, wo die Besucher ein „BIM“-Modellhaus selbst konstruieren können. Oder auch bei der Mitmachstation „Watt-Champion“, wo Interessierte selbst Strom erzeugen und den Energieverbrauch verschiedener Geräte kennenlernen können.

Wie in der Vergangenheit können Besucher an mehreren Ständen kleine Werkstücke fertigen und mit nach Hause nehmen. Lehrlinge bzw. Lehrlingsverantwortliche von Betrieben stehen dabei mit Rat und Tat zur Seite und geben auch Einblicke in den Berufsalltag.

© WKS/Neumayr An vielen Ständen der „BIM“-Aussteller steht das praktische Ausprobieren der Berufe im Vordergrund.

Abgerundet wird die Messe durch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen zu Themen wie Berufswahl oder Green Planet sowie Modenschauen und Stylingshows.

Digitale Messevorbereitung

Über www.berufsinfomesse.org können sich Besucher bereits im Vorfeld umfassend auf den Messebesuch vorbereiten. Ein „Interessenskompass“ hilft dabei, die eigenen Berufswünsche zu konkretisieren, passende Aussteller und Bildungseinrichtungen zu finden und gezielt Stände zu besuchen. Zudem kann man Ausstellerprofile und Informationen digital einsehen, was die Messeplanung erleichtert.

Die Anreise zur Messe wird für Schulklassen aus Salzburg sowie aus dem benachbarten Bayern kostenlos ermöglicht. Die Anreise mit dem O-Bus in der Stadt ist ebenso gratis.

Die „BIM“ ist eine gemeinsame Veranstaltung von Wirtschaftskammer, Land und AMS Salzburg, der EUREGIO Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein, der Bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber sowie dem Messezentrum Salzburg.

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Foto 1: An vielen Ständen der „BIM“-Aussteller steht das praktische Ausprobieren der Berufe im Vordergrund.

Foto 2: Eine gute Möglichkeit, in die verschiedenen Berufsfelder hineinzuschnuppern, bieten die „Lehre-Info-Tour“, die „Industrie-Info-Tour“ und die „Tourismus-Info-Tour“ durch die „BIM“.

Foto 3: Bei der „Bewerbungsstraße“ hat man die Möglichkeit, begleitet von Experten alle wichtigen Schritte zu einer erfolgreichen Bewerbung zu absolvieren - plus Bewerbungsunterlagen-Check und Erstellen eines Bewerbungsfotos.