„Fachkräfte sind längst ein entscheidender Standortfaktor. Wenn wir internationale Talente für Salzburg gewinnen wollen, müssen wir ihnen den Einstieg so einfach wie möglich machen“, sagt WKS-Präsident Peter Buchmüller. Um internationale Talente besser beim Ankommen, Arbeiten und Leben in Salzburg zu unterstützen, setzen Wirtschaftskammer Salzburg und Innovation Salzburg auf die App Come2Austria. Die kostenlose und mehrsprachige Anwendung bündelt wichtige Informationen und Services digital und unkompliziert. „Davon profitieren die Fachkräfte, unsere Betriebe und letztlich der gesamte Wirtschaftsstandort“, ist der WKS-Präsident überzeugt. „Mit Work in Salzburg und dem dazugehörigen Welcome Center haben wir eine Ansprechstelle, die Unternehmen und Internationals beim Ankommen hilft. Die App ist eine ideale Ergänzung, um Services auszuweiten und hürdenfrei zugänglich zu machen“, sagt Innovation Salzburg Geschäftsführer Walter Haas.

Die Initiative für Come2Austria ging von der Wirtschaftskammer Oberösterreich aus. Den anderen Landeskammern wurde die Möglichkeit eröffnet, das Angebot ebenfalls zu nutzen. Salzburg hat diese Chance aufgegriffen: In Zusammenarbeit von WKS und Innovation Salzburg wurde die App mit eigenen Salzburger Inhalten ergänzt.

Von Arbeit und Aufenthalt bis Bildung und Wohnen

Die App bietet gebündelte Informationen rund um Arbeiten, Leben und Bildung in Österreich. Dazu gehören unter anderem Informationen zu Aufenthaltstiteln und Beschäftigung sowie zu Leben und Wohnen, Bildungsangeboten und Studium. Ergänzend stehen Informationen über Veranstaltungen sowie eine Karriereplattform mit Jobangeboten zur Verfügung.

Ein besonderer Bestandteil ist ANTON, ein mehrsprachiger KI-Assistent, der bei individuellen Fragen zur Seite steht. Außerdem bietet Come2Austria eine Community-Funktion zum Austausch. Die App ist kostenlos und abhängig von der Sprache des Betriebssystems in mehreren Sprachen verfügbar.

Internationale Talente finden und halten

Come2Austria verfolgt dabei ein klares Ziel: Internationale Talente sollen für den Arbeitsstandort Österreich beziehungsweise Salzburg gewonnen und langfristig gehalten werden. Damit soll die App auch einen Beitrag leisten, dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Sie richtet sich deshalb nicht nur an internationale Fachkräfte, sondern ausdrücklich auch an Arbeitgeber.

Für Betriebe bietet die Anwendung eine zentrale Informationsquelle für Fragen, die bei der Beschäftigung internationaler Mitarbeiter entstehen können. Internationale Talente wiederum finden gebündelte Informationen, die ihnen die Orientierung in Österreich und Salzburg erleichtern sollen.

Die App ist kostenlos verfügbar für IOS und Android

