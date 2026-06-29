Constantinus Award 2026: Zwei Auszeichnungen für Salzburg

Von insgesamt 18 Gewinnern gingen zwei Auszeichnungen an Salzburger Unternehmen. In der Kategorie Standardsoftware & Cloud Services erreichte das Salzburger Unternehmen Metasoul den zweiten Platz. Die SPAR ICS sicherte sich in der Kategorie Human Resources & Human Relations den dritten Platz.

Der renommierte Branchenpreis des Fachverbands Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) zeichnet jährlich herausragende Beratungs-, Digitalisierungs- und IT-Projekte aus.

Sieben nominierte Projekte aus Salzburg

88 Projekte wurden dieses Jahr eingereicht. In einem zweistufigen Prozess hat eine renommierte Fachjury daraus 30 Projekte in sechs Kategorien nominiert: Digitalisierung, Human Resources – Human Relations, Management Consulting, Betriebswirtschaftliche Belange – Finanz- & Rechnungswesen, Standardsoftware & Cloud Services sowie ESG & Nachhaltigkeit.

„Für die Salzburger Fachgruppe UBIT ist das Ergebnis ein Grund zur Freude“, betonte WKS-UBIT-Fachgruppenobmann Hansjörg Weitgasser. Gerade weil der Constantinus Award in diesem Jahr bei uns in Salzburg verliehen wurde. Die starke Beteiligung und die Tatsache, dass gleich sieben nominierte Projekte von insgesamt 30 aus Salzburg ins Rennen gingen, sind ein starkes Signal für die Qualität und Dynamik der UBIT Salzburg“, ergänzt Weitgasser. WKS-Präsident Peter Buchmüller gratulierte den Preisträgern und betonte die Wichtigkeit der Branche als Treiber für Digitale Transformation und Innovation.

Platz 2 für Metasoul

In der Kategorie Standardsoftware & Cloud Services erreichte Metasoul mit Sitz im Techno-Z in Puch-Urstein den zweiten Platz.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Bereits vor fünf Jahren haben wir begonnen, diese App zu entwickeln. Unser Kunde fonio.AI hat uns maßgeblich dabei unterstützt, daraus ein marktreifes Produkt zu machen“, erklärt Co-Founder Stefan Winkler.

© Lorenz Masser Metasoul wurde mit dem 2. Platz in der Kategorie Standardsoftware & Cloud Services ausgezeichnet. Im Bild (v. l.): UBIT Fachverbandsobmann Wilfried Drexler, Metasoul-Co-Founder David Brucker und Stefan Winkler sowie UBIT-Salzburg-Fachgruppenobmann Hansjörg Weitgasser.

„Beim Constantinus wird die enge Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden besonders großgeschrieben. Umso mehr freut es uns, dass wir diese partnerschaftliche Beziehung auch bei einem Self-Service-Produkt erfolgreich aufrechterhalten konnten“, ergänzt Co-Founder David Brucker.

Metasoul ist eine Cloud-Plattform, die komplexe Datenschutzverpflichtungen für Unternehmen auf einfache Fragen und Vorgänge reduziert. Statt unter viel Zeit- und Kostenaufwand erstellter Dokumente und unübersichtlicher Excel-Listen führt Metasoul KMUs und Start-ups Schritt für Schritt mit einfachen Fragen durch den DSGVO-Dschungel – mit Assistenten, Generatoren und Aufgabenmanagement. So werden Datenschutzhinweise, Verzeichnisse, Vereinbarungen und vieles mehr automatisiert erstellt, aktuell gehalten und auditfähig dokumentiert – verständlich, ohne Datenschutzvorwissen nutzbar und zu einem Preis, der selbst für Start-ups kein finanzielles Hindernis darstellt.

3. Platz für SPAR ICS

Einen dritten Platz in der Kategorie Human Resources & Human Relations sicherte sich SPAR ICS mit der HalloSPAR-App. „Es war uns wichtig, ein Projekt einzureichen, bei dem das Miteinander im Mittelpunkt steht“, sagt Teammitglied Ines Leitner. „Über unsere App sagen wir täglich tausenden SPAR-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern in ganz Österreich ‚Hallo‘. Gleichzeitig zeigen wir SPAR als größten privaten Arbeitgeber des Landes und machen sichtbar, was das Unternehmen zu bieten hat – und das ist eine ganze Menge“, ergänzt Leitner.

© Lorenz Masser Das Team der SPAR ICS wurde für ihre „HalloSPAR-App“ mit dem dritten Platz in der Kategorie Human Resources & Human Relations prämiert. Im Bild (v. l.): Fachgruppenobmann-Stv. Manuela Koppitsch, das SPAR-ISC-Team Tobias Seiler, Angelika Thum, Ines Leitner und Gregor Cholewa sowie UBIT-Geschäftsführer Martin Niklas.



Diese ist die neue zentrale Plattform für alle SPAR-Mitarbeitenden. Als größter privater Arbeitgeber Österreichs setzt SPAR sich dafür ein, Mitarbeitende aktuell, relevant und ansprechend zu informieren. Die App schafft Transparenz und bietet einen einfachen Zugang zu allen wichtigen Informationen rund um SPAR. Zugleich stärkt sie die Unternehmenskultur: Wertschätzende Inhalte machen die Leistungen der Mitarbeitenden sichtbar und fördern Zufriedenheit sowie Loyalität. Ergänzt durch praktische Services wie den Download von Gehaltszetteln und den aktuellen Personaleinsatzplan sowie den Überblick zu Events und Benefits entsteht ein echter Mehrwert – die App stärkt Zugehörigkeit und steigert nachhaltig die Arbeitgeberattraktivität.

Salzburg als Gastgeber des Constantinus Awards

Der 24. Constantinus Award wurde von der Fachgruppe UBIT Salzburg gehostet – die festliche Gala gilt als Highlight des Constantinus-Jahres. „Es war für Salzburg eine besondere Ehre, den Constantinus Award 2026 auszurichten. Mit dem Mozarteum konnten wir den zahlreichen innovativen Projekten und den Menschen dahinter einen würdigen Rahmen bieten“, so Hansjörg Weitgasser. „Die Veranstaltung hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Know-how, Kreativität und Engagement in der österreichischen Beratungs- und IT-Branche steckt. Besonders gefreut hat mich die starke Beteiligung aus Salzburg, die einmal mehr die hohe Innovationskraft unseres Bundeslandes gezeigt hat.“

Ein besonderer Dank gilt zudem den Salzburger Unternehmen, die die Veranstaltung unterstützt und die Goodie-Bags für die Gäste ermöglicht haben: Salzwelten, RTS, Sporer, Lobster, Stay Spiced!, Teekanne, Trumer Privatbrauerei, Käserei Woerle, Biogena, Messezentrum Salzburg und Winkhaus.

Über den Constantinus Award

Seit 2003 wird Österreichs großer Beratungs-, Buchhaltungs- und IT-Preis jährlich verliehen. Eine hochkarätige Jury bestimmt in einem zweistufigen Prozess die kreativsten, innovativsten und anspruchsvollsten Projekte der österreichischen Beratungs-, Buchhaltungs- und IT-Branche. Der Constantinus Award wird jedes Jahr in einem anderen Bundesland verliehen.





Bilddownload: © Lorenz Masser

Foto 1: Die Salzburger UBIT freut sich mit den Constantinus-Preisträgern Metasoul und SPAR ICS. Im Bild (v. l.): UBIT Salzburg Fachgruppenobmann Hansjörg Weitgasser, Fachgruppenobmann-Stv. Manuela Koppitsch, die Metasoul-Co-Founder David Brucker und Stefan Winkler sowie Miteigentümer Mathias Schüpany, das SPAR ISC Team mit Ines Leitner, Gregor Cholewa und Angelika Thum, UBIT-Salzburg-Geschäftsführer Martin Niklas sowie Tobias Seiler, ebenfalls vom SPAR ISC Team.

Foto 2: Metasoul wurde mit dem 2. Platz in der Kategorie Standardsoftware & Cloud Services ausgezeichnet. Im Bild (v. l.): UBIT Fachverbandsobmann Wilfried Drexler, Metasoul-Co-Founder David Brucker und Stefan Winkler sowie UBIT-Salzburg-Fachgruppenobmann Hansjörg Weitgasser.

Foto 3: Das Team der SPAR ICS wurde für ihre „HalloSPAR-App“ mit dem dritten Platz in der Kategorie Human Resources & Human Relations prämiert. Im Bild (v. l.): Fachgruppenobmann-Stv. Manuela Koppitsch, das SPAR-ISC-Team Tobias Seiler, Angelika Thum, Ines Leitner und Gregor Cholewa sowie UBIT-Geschäftsführer Martin Niklas.