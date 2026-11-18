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Stolze 236,2 Mill. € hat dm im abgelaufenen Geschäftsjahr (Oktober 2025 bis September 2026) im Teilkonzern Österreich und Verbundene Länder, zu dem auch elf Länder in Mittel- und Südosteuropa gehören, investiert. Das bedeutet ein Plus von 21,4% gegenüber 2024/25.

© dm Präsentierten die erfreulichen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025/26: Die dm-Manager Harald Bauer, Karin Reisinger und Thomas Köck (v. l.).

In Österreich kletterte das Investitionsvolumen sogar um mehr als 40% auf 106,2 Mill. € nach oben. Der Löwenanteil - nämlich 73,6 Mill. € - floss in die Logistik, und da vor allem in das neue Verteilzentrum in Kronstorf (OÖ). Für die Weiterentwicklung der Filialen nahm dm fast 30 Mill. € in die Hand, 2,5 Mill. € wurden für die IT-Systeme aufgewendet. „Obwohl die wirtschaftliche Lage in Europa nicht allzu rosig ist, haben wir und dazu entschlossen, in die Offensive zu gehen. Wir investieren in bisher nie dagewesenem Ausmaß, weil wir auf allen Ebenen an unserer Zukunftsfähigkeit arbeiten wollen“, erklärt Harald Bauer, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung.

Daran werde sich zumindest mittelfristig auch nichts ändern. „Wir haben uns vorgenommen, in den nächsten drei Jahren in der Ländergruppe 1 Mrd. € zu investieren“, kündigt Bauer an.

Kräftiges Wachstum



Wirtschaftlich läuft es für die Drogeriemarktkette weiterhin prächtig. Im gesamten Teilkonzern stieg der Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 um 13,4% auf über 6,6 Mrd. €. Die Umsatzerlöse in Österreich gingen um 6,7% auf knapp 1,47 Mrd. € nach oben. „Wir sind stolz und dankbar, dass wir in einem stagnierenden Marktumfeld kräftig wachsen konnten“, resümiert Bauer.

Die 374 heimischen dm-Filialen wurden pro Tag von durchschnittlich 250.000 Kundinnen und Kunden (+14.000 gegenüber 2024/25) besucht. Zugleich stieg die Anzahl der verkauften Produkte im abgelaufenen Geschäftsjahr um 8% auf 407,4 Millionen. „Die Menschen kommen öfter in unsere Geschäfte und kaufen mehr ein“, sagt Geschäftsführer Thomas Köck.

Stabile Preise

Das Umsatzwachstum sei nicht auf steigende Preise zurückzuführen. „Wir liegen in allen Ländern deutlich unter der nationalen Inflationsrate. In Österreich ist der dm-Warenkorb trotz einer allgemeinen Inflation von 3,3% sogar um 0,1% günstiger geworden“, betont Bauer.

Hinweis dm beschäftigt in Österreich fast 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Bundesland Salzburg sind es rund 1.220, davon 800 in der Konzernzentrale in Wals-Siezenheim und 420 in den 31 dm-Filialen.





