eDay: Digitalisierung, KI & IT-Sicherheit begeisterten 300 Teilnehmende

Links eDay 2026 Salzburg

Eröffnet wurde die Veranstaltung mit der Keynote „Von der Verbindung zum Vertrauen: Warum sichere Kommunikation die Telekommunikation der Zukunft bestimmt“ von Mathias Grünwald, Director of Sales bei Real Networks.

© WKS/Andreas Kolarik v. l. IC-Spartenobmann Wolfgang Reiger, Dominik Engel, Rektor FH Salzburg, Anita Wautischer, WKS-Vizedirektorin, Organisator Bernhard Schulz, UBIT-Fachgruppenobmann Hansjörg Weitgasser, UBIT-Fachgruppengeschäftsführer Martin Niklas.

Der eDay fand bereits zum dritten Mal an der FH Salzburg statt und hat sich als wichtige Plattform für den Austausch zwischen Experten und Unternehmen etabliert.

© WKS/Andreas Kolarik Bernhard Schulz organisierte zum dritten Mal den eDay an der FH Salzburg.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das offene Veranstaltungsformat, wie Organisator Bernhard Schulz betont: „In drei parallelen Themensträngen – KI, IT-Sicherheit sowie digitale Strategien und Wirtschaft – präsentierten 13 Expertinnen und Experten in praxisnahen Vorträgen wertvolle Tipps und Case Studies. „Viele Inhalte kann man theoretisch nachlesen oder online ansehen – beim eDay wurden sie greifbar und es bestand die Möglichkeit zum direkten Austausch und Nachfragen." Schulz organisierte den eDay bereits zum dritten Mal in Kooperation mit der UBIT der WK Salzburg.

© WKS/Andreas Kolarik An die 300 Teilnehmer kamen zum eDay an die FH Salzburg.

Auch für die Salzburger Wirtschaft liefert die Veranstaltung wichtige Orientierung: „Der eDay brachte unseren Unternehmen Orientierung zwischen Innovationschancen und regulatorischen Anforderungen“, so UBIT-Fachgruppenobmann Hansjörg Weitgasser.

Hier finden Sie ein spannendes Interview mit dem Organisator des eDays Bernhard Schulz:

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Hier finden Sie ein spannendes Interview mit dem UBIT-Fachgruppenobmann Hansjörg Weitgasser: