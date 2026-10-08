EnerCube holte sich prominenten Partner

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EnerCube entwickelt und produziert vorgefertigte Wärmepumpen-Heizzentralen. Die sogenannten „Cubes“ ermöglichen in bestehenden Gebäuden einen problemlosen Umstieg von Öl- und Gasheizungen auf eine nachhaltige Wärmeversorgung.

Neue Modellreihe kommt 2027

2027 wird EnerCube in Österreich und Deutschland eine neue Modellreihe auf den Markt bringen, weitere Länder sollen folgen. Das Unternehmen arbeitet dabei mit Panasonic zusammen, einem weltweit führenden Hersteller von Klimaanlagen und Heizsystemen. „Mit Panasonic gewinnen wir den idealen Partner“, meint David Riedl, einer der beiden Gründer und Geschäftsführer von EnerCube. Er ist „davon überzeugt, dass die Modellreihe ein Gamechanger für die Wärmewende sein wird“.

Kompakt und effizient

In den neuen „Cubes“ werden Luftwärmepumpen von Panasonic verbaut. „Wir schaffen Lösungen, die durch ihre kompakte Bauweise, hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit überzeugen“, erklärt Co-Gründer und -Geschäftsführer Laurenz Sutterlüty. Mit geringeren Kosten und einer höheren Leistung im Vergleich zur aktuellen Modellreihe werde der Heizungstausch nun auch für Gewerbe, Einzelhandel und Industrie, aber auch für kommunale Gebäude interessant.