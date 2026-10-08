Energie, Ressourcen und Nachhaltigkeit im Fokus

Wie können Salzburger Unternehmen steigende Energiekosten bewältigen, Ressourcen effizienter nutzen und auch in unsicheren Zeiten handlungsfähig bleiben? Der Energie- und Ressourcengipfel 2026 des umwelt service salzburg liefert am Donnerstag, 5. November 2026, auf der Schlossalm in Bad Hofgastein konkrete Impulse und Praxiswissen für Unternehmen aller Branchen.

Unter dem Leitgedanken „Souverän und sicher durch Weitblick“ geht es um Lösungen für einen energie- und ressourcenschonenden Betrieb. Themen sind unter anderem gemeinsame Energienutzung und Stromspeicherung, regionale Wertschöpfung, Energieeffizienz im Tourismus und Digitalisierung als Effizienzbooster.

BarCamp und Impulsgala

Herzstück des Gipfels ist das BarCamp von 10.00 bis 15.30 Uhr. In fünf Themenblöcken diskutieren Expert und Teilnehmer konkrete Fragestellungen und Lösungsansätze. Die Sessions können individuell ausgewählt werden und bieten Raum für Erfahrungsaustausch und Vernetzung.

Bei der anschließenden Impulsgala von 16.00 bis 20.30 Uhr stehen weitere Impulse und der Austausch mit Fachleuten, Lösungsanbietern und Unternehmen im Mittelpunkt.

Praxiswissen für den eigenen Betrieb

Der Energie- und Ressourcengipfel zeigt, wo Unternehmen ansetzen können: bei der Senkung von Energiekosten, der gemeinsamen Nutzung und Speicherung von Energie sowie bei effizienten Maßnahmen, die sich für den jeweiligen Betrieb besonders lohnen.

Optional am 5. November: Bei halbtägigen Exkursionen können Teilnehmer unter dem Motto „Energie inside“ Skigastein und das Kraftwerk Kaprun oder unter „Tourismus inside“ die Alpentherme Gastein und das Hotel Norica Therme kennenlernen.

Hinweis Termin und Anmeldung



Energie- und Ressourcengipfel 2026

Donnerstag, 5. November 2026, 9.00 bis 20.30 Uhr

Schlossalm, Bad Hofgastein



Teilnahmebeitrag: 109 Euro pro Person

Anmeldung erforderlich!



Programm und Anmeldung finden Sie Energie- und Ressourcengipfel 2026Donnerstag, 5. November 2026, 9.00 bis 20.30 UhrSchlossalm, Bad Hofgastein109 Euro pro PersonAnmeldung erforderlich!Programm und Anmeldung finden Sie hier

Die Anreise zur Schlossalm ist bequem mit der Schlossalmbahn möglich. Der Bahnhof befindet sich rund zehn Minuten von der Talstation entfernt; für die Anreise mit dem Auto steht eine kostenfreie Parkgarage zur Verfügung.

Für wen? Salzburger Unternehmen aller Branchen sowie alle, die ihren Betrieb energie- und ressourcenschonend weiterentwickeln möchten.

