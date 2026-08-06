Energieeffizienz im Tourismus senkt Kosten

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Steigende Energiepreise und neue gesetzliche Vorgaben machen Energieeffizienz zu einem wichtigen Erfolgsfaktor für Tourismusbetriebe in Salzburg. Investitionen in moderne Energietechnik und erneuerbare Energien senken langfristig die Betriebskosten, schaffen mehr Planungssicherheit und stärken die Wettbewerbsfähigkeit.

Schon mit einfachen Maßnahmen lassen sich beachtliche Einsparungen erzielen. Dazu zählen etwa LED-Beleuchtung, moderne Heizsysteme oder Photovoltaikanlagen zur Eigenstromerzeugung.

Salzburger Betriebe zeigen erfolgreiche Praxisbeispiele

Wie nachhaltiges Energiemanagement funktioniert, zeigen Salzburger Vorzeigebetriebe. Das Wanderhotel Kirchner in Bramberg spart durch LED-Beleuchtung, moderne Heiztechnik und weitere Effizienzmaßnahmen jährlich mehr als 100.000 kWh Energie. Eine Photovoltaikanlage liefert zusätzlich Strom für den Hotelbetrieb sowie die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

© Wanderhotel Kirchner Das Wanderhotel Kirchner in Bramberg spart durch LED-Beleuchtung, moderne Heiztechnik jährlich mehr als 100.000 kWh Energie.

Auch das Hotel Seitenalm in Radstadt setzt konsequent auf erneuerbare Energien. Eine Hackschnitzelheizung ersetzt fossile Energieträger, während die Photovoltaikanlage laufend erweitert wird. Künftig soll ein Großteil des Strombedarfs aus eigener Produktion gedeckt werden. Das reduziert Energiekosten und erhöht die Unabhängigkeit von Preisschwankungen.

© Hotel Seitenalm Das Hotel „Die Seitenalm“ in Radstadt setzt konsequent auf erneuerbare Energien und erweitert laufend seine Photovoltaikanlage.

Geförderter Energiecheck für Tourismusbetriebe

Unterstützung bietet das umwelt service salzburg, eine gemeinsame Initiative von Wirtschaftskammer Salzburg, Land Salzburg und Salzburg AG. Tourismusbetriebe erhalten Informationen zu Förderungen, gesetzlichen Entwicklungen und individuellen Einsparpotenzialen.

Im Rahmen eines geförderten Energiechecks analysieren Expertinnen und Experten den Energieverbrauch, bewerten wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen und informieren über passende Fördermöglichkeiten.





Der Einstieg ist einfacher, als viele denken. Noch nie war es so attraktiv, die Chancen moderner Energielösungen für den eigenen Betrieb zu nutzen



