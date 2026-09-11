Europark-Ausbau schreitet zügig voran

Links Europark

Nach langwierigen politischen Diskussionen und einem wahren Genehmigungsmarathon wird der Europark seit Jänner dieses Jahres ausgebaut. Die verpachtbare Fläche wächst um 6.000 auf knapp 57.000 Quadratmeter.

Die Betreiberin des Einkaufszentrums – die SES Spar European Shopping Centers Gmbh – nimmt dafür mehr als 40 Mill. € in die Hand. „Wir haben schon 2010 gesagt, dass wir die Erweiterung brauchen, um attraktiv zu bleiben“, betont Europark-Geschäftsführer Christoph Andexlinger. „Die Einzelhandelslandschaft hat sich verändert. Deshalb benötigt der Europark neue Impulse“, meint auch SES-Aufsichtsratschef Marcus Wild.

© Europark/Neumayr Informierten über die Fortschritte des Erweiterungsprojekts (v. l.): Marcus Wild (SES), Geschäftsführer Christoph Andexlinger und Center-Manager Manuel Mayer.

Durch die Erweiterung werde kein einziger zusätzlicher Quadratmeter Boden neu versiegelt, versichern die beiden Manager. Zudem habe das Projekt vielen Betrieben aus der Region Aufträge beschert. So seien etwa die Baumeister-Arbeiten an die Salzburger Firmen Hartl Bau und Doll vergeben worden.

Gastronomieangebot wird ausgebaut

Die Erweiterung wird in gut einem Jahr abgeschlossen. Bereits Mitte November sollen aber die Lokale der neuen Gastronomiepartner „Le Burger“, „Little Garden“ und „Alpz Cucina Pizza & Pasta“ aufsperren. Die McDonald’s-Filiale kehrt von der Piazza in die Europark-Mall zurück und wird ihren Gästen auch eine Terrasse mit knapp 50 Sitzplätzen bieten.

Kinder-Erlebniswelt mit Partyzone



Neu ist auch die 700 Quadratmeter große Kinder-Erlebniswelt „Planet Lollipop“. Europark-Kunden können dort ab März nächsten Jahres ihre drei- bis zehnjährigen Sprösslinge von geschultem Personal bis zu drei Stunden lang betreuen lassen. Im Mittelpunkt steht dabei das gemeinsame Spielen ohne Smartphone und Computer. Zudem gibt es die Möglichkeit, die vier Partyräume des „Planet Lollipop“ für Kindergeburtstage zu buchen.