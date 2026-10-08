Fachgruppe Druck hat eine neue Obfrau

Sie folgt auf KommR Gerhard Aichhorn, der viele Jahre an der Spitze der Fachgruppe tätig war.

„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Betrieben frische Impulse zu setzen und zu zeigen, wie viel Know-how und Vielfalt in der Salzburger Druckbranche steckt. Denn unsere Druckereien bieten ein breites Leistungsspektrum und das direkt hier in der Region“, betont Frost.

Bilddownload: © Kathrin Buschmann

Foto 1: Lisa Frost ist seit 1. Oktober die neue Obfrau der Fachgruppe Druck und Teil der Geschäftsleitung von Samson Druck.