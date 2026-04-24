Was ist der SVS-Sicherheitshunderter?

Unterstützt werden Maßnahmen, die der Arbeitssicherheit und der Unfallprävention dienen. Selbstständige sollen dadurch entlastet und dazu motiviert werden, aktiv in ihre Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu investieren.

Anspruchsberechtigt sind alle Personen, die bei der SVS unfallversichert sind.

Geförderte Maßnahmen

Die Förderung umfasst Kurse und Trainings aus den Bereichen Erste Hilfe und Fahrsicherheit sowie Weiterbildungen in den Bereichen Ergonomie, Technik, Gefahrstoffe, Arbeitsmedizin und Arbeitspsychologie.

Seit Juli 2025 wird zusätzlich der Ankauf persönlicher Schutzausrüstung und weiterer Sicherheitsausrüstung unterstützt. Ebenso förderbar sind ergonomische, arbeitsmedizinische und arbeitspsychologische Beratungen sowie Sicherheitsüberprüfungen von Arbeitsmitteln.

Höhe und Rahmen der Förderung

Pro Kalenderjahr werden bis zu 100 Euro pro Betrieb erstattet. Solange dieser Betrag nicht ausgeschöpft ist, können mehrere Anträge im selben Jahr gestellt werden. Maßgeblich ist das Datum der Teilnahme an einer Maßnahme bzw. das Anschaffungsdatum der Sicherheitsausrüstung.

Einreichung

Der Antrag kann unmittelbar nach Teilnahme oder Anschaffung gestellt werden – spätestens jedoch innerhalb von 42 Monaten.

Für die Einreichung sind die bezahlte Rechnung und die Zahlungsbestätigung erforderlich.