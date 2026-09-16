Startschuss für 100-Millionen-Euro-Projekt am Flughafen

Links Flughafen Salzburg

Der Flughafen wird zur Großbaustelle: Von 2027 bis 2033 wird die Infrastruktur des Salzburg Airports bei laufendem Betrieb schrittweise modernisiert. Den Auftakt bildet der Abriss des 60 Jahre alten Terminals 2, mit dem Platz für die neue Terminallandschaft geschaffen wird. „Mit dieser ersten großen sichtbaren Maßnahme geht es jetzt so richtig los“, sagte Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer.

Eigentümer zahlen mit

Der Umbau erfolgt in zwei großen Bauphasen. Nach der Fertigstellung im Herbst 2033 wird der Abflug vorwiegend über das modernisierte Terminal 2 abgewickelt. Das Großprojekt kostet 105 Mill. €, die Eigentümer Land und Stadt Salzburg beteiligen sich mit insgesamt 35 Mill. €. „Der Flughafen leistet ebenfalls einen stolzen Beitrag. Das ist nur möglich, weil das Geschäftsmodell funktioniert und das Unternehmen Gewinne erwirtschaftet“, hob Aufsichtsratsvorsitzender LH-Stv. Stefan Schnöll hervor. Die Investition sei „ein Versprechen, mit dem wir klarstellen, dass wir an die Zukunft des Flughafens glauben“.

© Flughafen Salzburg Am Flughafen Salzburg sind die Bagger aufgefahren: Der 1966 errichtete Hangar 2 wird abgerissen.

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler sprach vom Beginn einer neuen Ära. Sie bezeichnete den Flughafen als Tor zur Welt und als wesentlichen Wirtschaftsfaktor. „Von der perfekten Anbindung Salzburgs profitiert nicht nur der Tourismus, sondern auch die Industrie, der Handel und viele andere Branchen“, meinte Edtstadler. „Wir nehmen Geld in die Hand, um die Infrastruktur für die nächsten Jahrzehnte gut aufzustellen. Durch die Investition soll auch der Stellenwert des zweitgrößten Flughafens Österreichs ausgebaut werden“, so die Landeshauptfrau.