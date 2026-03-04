Fotogalerie vom 4. März 2026

Stadt Salzburg: Zweiter Ehrungsabend für Traditionsbetriebe



Im Kavalierhaus Klessheim fand am Abend des 4. März der zweite Teil der diesjährigen Ehrungen für Unternehmen aus der Stadt Salzburg statt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Salzburger Erfolgsgeschichten“ wurden dabei erneut knapp 60 Unternehmerinnen und Unternehmer für ihre langjährige unternehmerische Tätigkeit ausgezeichnet.



Die große Bandbreite der geehrten Betriebe spiegelte einmal mehr die Vielfalt der Salzburger Unternehmenslandschaft wider: Vom traditionellen Handwerksbetrieb über Dienstleistungsunternehmen bis hin zu Betrieben aus Handel und Mobilität.



Als ältestes Unternehmen des Abends wurde Auto Erhart – Taxi und Mietwagen geehrt, das bereits auf 80 Jahre Firmengeschichte zurückblicken kann.



Mit der Veranstaltung würdigte die Wirtschaftskammer Salzburg erneut das Engagement und die Beständigkeit jener Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit ihrem Einsatz über Jahrzehnte hinweg zur wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Salzburg beitragen.





