Wie erfolgt die gerichtliche Durchsetzung von Geldforderungen?

Bis zu einem Streitwert von 5.000 € ist die Vertretung durch einen Rechtsanwalt gesetzlich nicht erforderlich. Der Gläubiger kann die Klage selbst bei Gericht einbringen. Das kann beim zuständigen Gericht unter anderem im Rahmen eines Amtstages – der den konkreten Fall betreffend auch kostenlose Rechtsauskünfte bietet sowie gegebenenfalls anschließend die Klage aufnimmt – erledigt werden.

Amtstage finden bei den Bezirksgerichten üblicherweise jeden Dienstagvormittag statt. Bei den meisten Bezirksgerichten ist vorab eine telefonische Terminvereinbarung erforderlich. Bei einem Streitwert von mehr als 5.000 € besteht Anwaltszwang, d. h. man benötigt für das Verfahren verpflichtend einen Rechtsanwalt.

Bezirksgerichte sind für Mahnverfahren bis zu einem Streitwert von 15.000 € zuständig. Liegt der Streitwert im Mahnverfahren über dieser Wertgrenze, sind in erster Instanz die Landesgerichte zuständig.

