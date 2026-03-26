Wie kann die Gesundheit von Frauen am Arbeitsplatz gezielt gefördert werden?

Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit, sie übernehmen den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit. Zum Teil bestehende Doppel- und Mehrfachbelastungen wirken sich hinsichtlich Fehlzeiten aus. Psychische und physische Überlastungen sowie Gewalt- und Belästigungserfahrungen zeigen ebenso negative Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit.

Unternehmen können unter anderem auf drei Ebenen gezielt ansetzen:

Arbeitsbedingungen verbessern: Ergonomisch angepasste Arbeitsmittel, realistische Führungsspannen, flexible Arbeitszeitmodelle, frühzeitige Dienstplanung sowie betriebliche Kinderbetreuung entlasten besonders Frauen. Auch Schutzmaßnahmen in vermeintlich „ungefährlichen“ Branchen sollten konsequenter umgesetzt werden. Individuelle Gesundheitskompetenz stärken: Angebote zu Stressbewältigung, Zeitmanagement und zum Umgang mit belastenden Situationen wirken präventiv. Ansprechpersonen für Frauengesundheitsthemen können ebenso helfen. Führung & Kultur weiterentwickeln: Lebensphasenorientierte Führung, ein offener Umgang mit psychischen Belastungen, klare Verfahren bei Belästigung sowie ein strukturiertes Wiedereingliederungsmanagement unterstützen eine nachhaltige Arbeitsfähigkeit.

Im Online-Webinar „Frauengesundheit“ am 10. April geben wir Einblicke und praxisnahe Umsetzungstipps zu diesem wichtigen Thema für Arbeitgeber (Anmeldung bitte bis spätestens 8. April).