Junior Merchandiser Champion: Handelslehrlinge zeigten Kreativität und Können

Über den Sieg bei dem von der Sparte Handel der WK Salzburg durchgeführten Landeslehrlingswettbewerb durfte sich Noah Klausner von der Sport-Fleiss GmbH in Bad Hofgastein freuen. Der Schüler der Landeberufsschule St. Johann überzeugte die Jury mit einer Schaufensterdekoration, die sich durch viel Liebe zum Detail auszeichnete. Klausner setzte sich knapp vor Mohammed Tastan aus Saalfelden (Landesberufsschule Zell am See) durch. Rang drei belegte Philipp Papernigg vom Spar Bad Hofgastein.

Am „Junior Merchandiser Champion“, der diesmal unter dem Motto „Nachhaltigkeit“ stand, nahmen knapp 100 Lehrlinge aus dem gesamten Bundesland teil. Sie entwarfen zunächst in Zusammenarbeit mit den kaufmännischen Berufsschulen in den Bezirken eine Schaufenster- oder eine Innenraumgestaltung. Die elf besten Entwürfe wurden dann von den Lehrlingen in ihrem jeweiligen Ausbildungsbetrieb bzw. in den Landesberufsschulen umgesetzt und von der Fachjury vor Ort beurteilt. Wichtige Bewertungskriterien waren etwa die Darstellung der Werbeidee, Aufbau und Farbgebung, Preisauszeichnung sowie die emotionale Wirkung auf den Betrachter.

Mit Freude und Engagement bei der Sache

„Mit ihrer Teilnahme am ‚Junior Merchandiser Champion‘ haben die Lehrlinge Freude am Beruf und großes Engagement bewiesen. Die jungen Fachkräfte haben mit ihren Projekten den Handel bestens vertreten“, betont Spartenobmann Alexander Schwarzbeck. Der Wettbewerb sei auch eine perfekte Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung, so Schwarzbeck, der von den Leistungen der Finalisten beeindruckt war.

Die Finalteilnehmerinnen und -teilnehmer bekamen neben einer Urkunde auch einen WIFI-Bildungsgutschein. Die drei Erstplatzierten durften sich darüber hinaus über einen Pokal, einen prall gefüllten Rucksack und regionale Einkaufsgutscheine freuen.

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Foto 1: Im Bild (v. l.): Spartengeschäftsführer Johann Peter Höflmaier, Christian Wallner (Landesberufsschule St. Johann), Sieger Noah Klausner (Sport-Fleiss GmbH), Lisa Fleiss (Sport-Fleiss GmbH) und Spartenobmann Alexander Schwarzbeck.

Foto 2: Diese Schaufenstergestaltung von Noah Klausner überzeugte die Jury und brachte ihm den ersten Platz beim „Junior Merchandiser Champion“ ein.