Heiraten in Salzburg - die Vielfalt der Liebe zelebrieren

Lehrgang für Wedding Planner

Damit der schönste Tag im Leben gelingt, braucht es ein stimmiges Hochzeitskonzept und eine sorgfältige Planung. Immer mehr Brautpaare setzen dabei auf professionelle Wedding Planner, die ihre Wünsche individuell und stilvoll umsetzen.

Seit 2018 bietet das WIFI Salzburg den Lehrgang „Wedding Planner“ an. Er vermittelt das nötige Rüstzeug für den Beruf – von Budgetplanung und Kreativkonzepten über Dienstleistermanagement bis zu rechtlichen Grundlagen. Praxisnahe Themen wie Styling, Musik, Hochzeitsbräuche und Unternehmensgründung runden die Ausbildung ab. Rund 50 Personen haben den Lehrgang bereits abgeschlossen. „Hochzeiten sind heute individuelle Events mit Erlebnischarakter. Brautpaare wünschen sich Exklusivität und ein persönliches Erlebnis“, sagt Lehrgangsleiter Josef Weidinger.

© Gut Brandstatt Gut Brandstatt erhielt Bronze in der Kategorie „Special: Elopement Wedding − Hochzeit zu zweit“.

Bedeutender Wirtschaftsfaktor

Hochzeiten sind heute ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, da rund um eine Feier zahlreiche regionale Dienstleister eingebunden sind – von Location, Gastronomie und Hotellerie über Floristik, Fotografie und Musik bis hin zu Styling, Technik und Catering.

© LisaW Fotografie Die Brandstätter KG Floristik aus Fuschl erhielt beim „Austrian Wedding Award 2026“ Bronze in der Kategorie „Floristik: Gesamtkonzept“.

Gleichzeitig steigen die Ansprüche der Brautpaare, nicht zuletzt durch Inspirationen aus Social Media. „Was früher oft mit einer Band und ein paar Blumen am Tisch erledigt war, hat sich stark verändert. Heute wird stärker in durchdachte Gesamtkonzepte und besondere Inszenierungen investiert“, sagt Wedding Plannerin Daniela Kainz.

„Oscars“ für Salzburgs Hochzeits-Profis

Großer Erfolg für Salzburgs Hochzeitsbranche: Beim Austrian Wedding Award 2026 wurden heimische Dienstleister mit insgesamt sechs Auszeichnungen prämiert – darunter zwei Gold- und vier Bronzemedaillen. Die Auszeichnung gilt als wichtigste Branchenprämierung im Hochzeitssegment und unterstreicht die hohe Qualität der Arbeit der Salzburger Anbieter.

© Fotografiererei Moser Die Fotografiererei Moser bekam für das Foto „A light between us“ in der Kategorie „Hochzeitsportrait – Landschaft“ Gold.

Gold für Location und Fotografie

Gleich zwei Gold-Auszeichnungen gingen in die Region St. Johann im Pongau. Die Oberforsthofalm wurde nach ihrem Umbau als beste Newcomer-Location Österreichs ausgezeichnet und setzte damit ein starkes Zeichen: „Wir haben innerhalb von nur drei Monaten komplett umgebaut. Umso schöner ist es, dass wir gleich diesen Preis erhalten haben“, sagt Geschäftsführerin Katharina Mayr. Die Location sei klar auf Hochzeiten spezialisiert und richte bis zu 60 Feiern pro Jahr aus.

© Elisabeth Toferer Die Oberforsthofalm wurde nach dem Umbau als beste Newcomer Location Österreichs mit Gold ausgezeichnet.

Eine weitere Goldmedaille holte die Fotografiererei Moser in der Kategorie Landschaftsfotografie. „Hochzeitsfotografie bedeutet für mich, echte Emotionen festzuhalten. Entscheidend sind Licht, Timing und das Gespür für den Moment – vor allem aber, dass sich die Menschen wohlfühlen“, so Fotograf Moser.

© Christina Eisl Julia Magnus Design gewann Bronze in der Kategorie „Papeterie“.

Damit nicht genug: Vier weitere Betriebe aus Salzburg wurden mit Bronze ausgezeichnet und zählen damit zur Spitze der heimischen Hochzeitsbranche. Das Gut Brandstatt in St. Johann im Pongau wurde für das beste „Elopement Wedding“-Konzept (Hochzeit zu zweit) prämiert. Für das Floristik-Gesamtkonzept erhielt die Brandstätter KG Floristik aus Fuschl am See eine Auszeichnung, Julia Magnus Design aus Abersee wurde für die hervorragende Papeterie geehrt. Die Location König & Kuh in Dienten am Hochkönig wurde als Newcomer-Location ausgezeichnet.