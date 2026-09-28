Hermann Vaske: The Dialectic of Creativity

Hermann Vaske kommt am 28. Oktober 2026 mit seiner Open Lecture „The Dialectic of Creativity“ an die FH Salzburg. Der preisgekrönte Filmemacher, Künstler und Autor beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit einer zentralen Frage: Warum sind Menschen kreativ?

Auf der Suche nach den Quellen der Kreativität

Für sein internationales Projekt hat Vaske mehr als 1.000 Künstler, Denker und herausragende Persönlichkeiten aus Kunst, Musik, Film, Design, Philosophie, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik interviewt. Darunter waren unter anderem David Bowie, Marina Abramović, Björk, Damien Hirst, Vivienne Westwood, Quentin Tarantino, David Lynch, Zaha Hadid und Frank Gehry.

Aus diesen Begegnungen ist eine umfangreiche Auseinandersetzung mit den vielen Facetten menschlicher Kreativität entstanden. Vaskes Filme wurden unter anderem in Cannes, Venedig und bei SXSW gezeigt.

© Anton Corbijn

Kreativität hat Engel – und Attentäter

„Creativity has angels. And assassins.“ Der Untertitel der Lecture beschreibt das Spannungsfeld, in dem Kreativität entsteht: Gemeint sind die fördernden und hemmenden Kräfte der Kreativität. Auf der einen Seite stehen Inspiration, Motivation, Neugier und schöpferische Impulse. Auf der anderen Seite lauern Zensur, Selbstzensur, Bürokratie, Ablenkung, Kompromisse und andere „Kreativitätskiller“.

Vaske geht der Frage nach, was kreative Energie entfacht – und was sie zum Erliegen bringen kann. Dabei zeigt sich ein bemerkenswertes Paradox: Ausgerechnet jene Kräfte, die Kreativität bedrohen, können sie mitunter auch befeuern. Krisen, Einschränkungen und existenzielle Herausforderungen können neue Ideen hervorbringen und dazu zwingen, gewohnte Wege zu verlassen.

Was bleibt menschlich, wenn KI-Optionen generiert?

Gerade in Zeiten rasant fortschreitender künstlicher Intelligenz bekommt die Frage nach menschlicher Kreativität eine neue Dimension. KI kann Möglichkeiten und Varianten generieren – doch die Fähigkeit, Ideen einzuordnen, Zusammenhänge herzustellen, Entscheidungen zu treffen und ihnen Bedeutung zu geben, bleibt eine zentrale menschliche Aufgabe.

Für Werbeagenturen, Kreativschaffende und Unternehmen eröffnet die Lecture damit einen Blick auf eine Frage, die weit über die Kunst hinausreicht: Wie lässt sich kreative Energie fördern, wenn sich Arbeitswelt und technologische Möglichkeiten grundlegend verändern?

Vaske nimmt das Publikum mit auf die Suche nach einer neuen kreativen Renaissance – und nach den Bedingungen, unter denen Kreativität auch künftig entstehen und wirken kann.