Viele Praxisnahe Einblicke in technische Berufe

Die Berufsinfo-Veranstaltung „i-star“ ist in dieser Form österreichweit einmalig: Seit zwei Jahrzehnten bringt sie Jugendliche, Unternehmen, Schulen und Bildungseinrichtungen an einem Tag zusammen und schafft direkte Begegnungen zwischen potenziellen Fachkräften und regionalen Leitbetrieben aus der Industrie. Die Veranstaltung verfolgt dabei das Ziel, jungen Menschen frühzeitig die vielfältigen Möglichkeiten einer Lehrausbildung aufzuzeigen und sie bei ihrer Berufsentscheidung zu unterstützen. Organisiert wird „i-star“ von der WKS-Bezirksstelle Pongau in Zusammenarbeit mit der Sparte Industrie der WKS. Wichtige Partner und Sponsoren sind weiters die Industriellenvereinigung (IV) Salzburg, das AMS Bischofshofen, die Bildungsdirektion Salzburg sowie die i-star-Partner aus der regionalen Industrie.

Auch im Jubiläumsjahr präsentierten sich zahlreiche Industriebetriebe aus dem Pongau und darüber hinaus den Jugendlichen. An den Informationsständen sowie in persönlichen Gesprächen konnten erste Kontakte geknüpft und wertvolle Einblicke in den Berufsalltag gewonnen werden. Besonders wichtig bleibt dabei, Mädchen für technische Berufe zu begeistern. Im Rahmen einer Talkrunde berichteten erfolgreiche weibliche Lehrlinge von ihren Erfahrungen, Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen in technischen Berufen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung war erneut das Modell „Lehre mit Matura“. Experten des WIFI Salzburg informierten die Jugendlichen über die Möglichkeit, parallel zur Lehrausbildung die Reifeprüfung zu absolvieren und damit zusätzliche Bildungs- und Karrierewege zu eröffnen.

Direkte Gespräche mit Ausbildungsverantwortlichen

Auch heuer stand die i-star nicht nur Jugendlichen offen. Am Abend hatten interessierte Eltern die Möglichkeit, sich direkt bei den teilnehmenden Unternehmen über Ausbildungswege, Praktika, Schnuppertage und Karrieremöglichkeiten zu informieren. Die Gespräche mit Personalverantwortlichen und Lehrlingen boten wertvolle Einblicke aus erster Hand und unterstrichen die hohe Bedeutung der dualen Ausbildung für die regionale Wirtschaft. Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens durften auch zahlreiche Ehrengäste bei der Abendveranstaltung begrüßt werden.

„Die i-star ist seit 20 Jahren eine Erfolgsgeschichte für den Pongau und weit darüber hinaus. Sie zeigt eindrucksvoll, wie moderne Berufsorientierung funktionieren kann und welche Chancen eine Lehrausbildung jungen Menschen eröffnet. Dass wir heuer rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßen durften, bestätigt die enorme Bedeutung dieser Initiative. Besonders stolz macht uns, dass i-star in dieser Form österreichweit einzigartig ist und als Vorzeigeprojekt für die Zusammenarbeit von Wirtschaft, Schulen und Bildungseinrichtungen gilt“, erklärt Elke Steinbacher, Obfrau der WKS-Bezirksstelle Pongau.

„Die 20. i-star bedeutet zwei Jahrzehnte erfolgreiche Berufsorientierung für tausende Jugendliche im Pongau. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Veranstaltung und die hervorragende Zusammenarbeit mit unseren Partnerbetrieben haben es ermöglicht, aus einer regionalen Initiative eine echte Erfolgsgeschichte zu machen. Es freut mich besonders, dass wir mit dem Jubiläum einen neuen Teilnehmerrekord erreichen konnten und die Veranstaltung weiterhin so großen Zuspruch erhält“, freut sich Gerd Raspotnig, Direktor der Wirtschaftskammer Salzburg.

Bilddownload: © Foto Hech

Foto 1 : Gemeinsamer Anschnitt der i-star-Jubiläumstorte. Im Bild (v. l.): Mag.a Monika Santner (WKS-Sparte Industrie), Mag.a Irene Schulte (Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung Salzburg), Mag. Fabian Ennsmann, MBA (WKS-Bezirksstelle Pongau), Dr. Gerd Raspotnig (WKS-Direktor), Mag.a Elisabeth Schörghofer (WKS-Bezirksstelle Pongau), Kurt Katstaller (Initiator der ersten i-star-Veranstaltungen), Mag.a Heidi Schwaighofer (Industriellenvereinigung Salzburg), Regina Nussbaumer, MAS (langjährige i-star-Organisatorin), Alexandra Gassner (WKS-Bezirksstelle Pongau), Mag.a Anita Wautischer (stellvertretende WKS-Direktorin) und Elke Steinbacher (Obfrau der WKS-Bezirksstelle Pongau).

Foto 2: Bei der i-star-Berufsinformationsveranstaltung informieren sich Jugendliche über verschiedene Berufsmöglichkeiten.

Foto 3: Amari Metal Innovations präsentiert bei der i-star-Veranstaltung technische Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten in der Metalltechnik.

Foto 4: Eltern informieren sich am Stand über die verschiedenen Berufsausbildungen und Karrierewege.