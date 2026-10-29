Information und Consulting stärken Salzburgs Wirtschaft

Die Informations-, Kommunikations- und Beratungsbranchen gewinnen für Österreich zunehmend an Bedeutung. Das zeigt der aktuelle Branchenmonitor 3/2026, den die Abteilung für Wirtschafts- und Standortpolitik der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) auf Basis von Daten des Instituts für Höhere Studien (IHS), der Statistik Austria und des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO erstellt hat. Demnach ist die Bruttowertschöpfung in den Bereichen Information, Kommunikation und Beratung im Vorjahr um 1,9% gewachsen. Für 2026 wird ein weiteres Plus von 2,2% prognostiziert.

„Unsere Unternehmen sind Wachstumsmotoren und wichtige Partner für Innovation und Transformation. Sie schaffen Wertschöpfung durch Wissen und Stärken damit auch die Wettbewerbsfähigkeit anderer Branchen“, betont Wolfgang Reiger, Obmann der Sparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS).

Innovationspartner für die Wirtschaft

Ende des zweiten Quartals 2026 zählte die Sparte Information und Consulting österreichweit 131.909 aktive Spartenmitglieder mit 279.100 unselbstständig Beschäftigten. Diese Unternehmen sind weit mehr als Dienstleister: Sie bringen spezialisiertes Know-how ein, entwickeln neue Lösungen und unterstützen andere Betriebe dabei, Veränderungen erfolgreich zu bewältigen.

Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, neue Geschäftsmodelle und organisatorischer Wandel stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Sie beeinflussen maßgeblich, wie produktiv, widerstandsfähig und international wettbewerbsfähig Österreichs Wirtschaft künftig sein wird. Die Informations-, Kommunikations- und Beratungsbranchen leisten dazu einen wesentlichen Beitrag, indem sie Unternehmen bei der Umsetzung neuer Technologien und Strategien begleiten.

Digitalisierung und KI als Treiber

Angesichts des gebremsten Wirtschaftswachstums, hoher Kosten und des zunehmenden internationalen Wettbewerbsdrucks gewinnen diese Leistungen weiter an Bedeutung. Gefragt sind fundiertes Fachwissen, Innovationskraft und die Fähigkeit, neue Entwicklungen in konkrete Lösungen für Unternehmen zu übersetzen.

Gerade bei Digitalisierung, künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit sind die Unternehmen der Sparte wichtige Partner. Sie helfen Betrieben, technologische Entwicklungen sinnvoll einzusetzen, Prozesse weiterzuentwickeln und neue Geschäftsmodelle zu erschließen.

Know-how stärkt den Standort

Die Informations-, Kommunikations- und Beratungsbranchen sind damit ein wichtiger Faktor für die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Österreich und für die Wettbewerbsfähigkeit der Salzburger Unternehmen. Ihre Expertise hilft Betrieben, Chancen zu nutzen, Veränderungsprozesse zu gestalten und sich langfristig erfolgreich am Markt zu behaupten.

