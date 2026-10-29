Welche Investitionsförderungen bringt die Sanierungsoffensive 2027?

Mit der Neuauflage von Sanierungsförderungen für private Haushalte hat die Bundesregierung wichtigen Forderungen der Wirtschaftskammer entsprochen. Für 2027 werden insgesamt 500 Mill. € für Maßnahmen der thermischen Gebäudesanierung und Heizungstausch zur Verfügung gestellt und tragen zur Konjunkturbelebung, zu regionaler Wertschöpfung und Beschäftigung in Österreich bei. Natürlich gibt es dabei auch wesentliche Effekte für die Erreichung der Klima- und Energieziele.

Zunächst wird bereits ab 2.11.2026 die Kesseltauschförderung, die im Juli 2026 wegen ausgeschöpfter Budgetmittel beendet wurde, erneut gestartet.

Ab 4.1.2027 wird die neue Sanierungsoffensive eröffnet. Das Förderbudget von 500 Mill. € verteilt sich auf Kesseltausch, thermisch-energetische Sanierungen insbesondere im mehrgeschoßigen Wohnbau, Sanierungen von Einfamilien-, Zweifamilien- und Reihenhäusern und thermische Sanierungen durch gemeinnützige Bauvereinigungen. Dabei stehen 321 Mill. € für den Sanierungsbereich und 179 Mill. € für den Kesseltausch bereit.

Ungeachtet der neuen Investitionsförderungen für private Haushalte laufen die Aktionen für Betriebsgebäude (Sanierungs- und Wärmemaßnahmen) von Unternehmen weiter.

Unternehmen empfehlen wir, vor der Inanspruchnahme solcher Investitionsförderungen für die perfekte Vorbereitung und Planung der oft äußerst komplexen Maßnahmen das geförderte und unabhängige Beratungsangebot von umwelt service salzburg in Anspruch zu nehmen. Sowohl bei Planung als auch Förderabwicklung ist eine externe Unterstützung sehr oft von großem Vorteil und kann auch vor der Ablehnung von Förderantragen bewahren.

