IT-Security Talk 2026: Gemeinsam für mehr Cyberresilienz

Cyber Defense bleibt auch 2026 ein zentrales Thema der IT-Branche. Mit der zunehmenden Bedrohung durch KI-basierte Angriffe, der vollständigen Wirksamkeit der NIS2-Richtlinie sowie steigenden regulatorischen Anforderungen wird deutlich: IT-Sicherheit muss strategisch verankert und laufend weiterentwickelt werden.

„Regulatorische Anforderungen wie NIS2 erhöhen zwar den Druck, bieten aber auch die Chance zur nachhaltigen Professionalisierung“, so Manuel Dorfer, Berufsgruppensprecher IT der Fachgruppe UBIT WKS. „Gerade im Kontext KI-getriebener Angriffe müssen Unternehmen ihre Sicherheitsstrategien konsequent weiterentwickeln.“

Im Fokus stehen digitale Souveränität, Cybersicherheit und der sichere Einsatz von KI. Pointierte Fragen beleuchten Risiken wie geopolitisch bedingte digitale Abhängigkeiten, KI-Fehlverhalten oder schnelle Ransomware-Angriffe mit Lösegeldforderungen in Kryptowährungen.

Die Veranstaltungsreihe zeigt, wie essenziell IT-Sicherheit für Unternehmen jeder Größe geworden ist. „Neben fundiertem Wissen sind eine leistungsfähige IT-Infrastruktur und klar definierte Prozesse entscheidend für Betriebe“, sagt Mario Friedl, Landessprecher IT-Security in der Fachgruppe UBIT der WKS. „Mit den dynamischen Angriffstechniken können Organisationen nur Schritt halten, wenn sie sich kontinuierlich weiterentwickeln und im Austausch bleiben.“