Wie gehe ich als Jungunternehmer mit Verträgen um?

1. Wie kommen Verträge zustande?

Ein Vertrag entsteht immer durch Angebot und Annahme – also durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Wichtig dabei ist:

Ein Vertrag muss nicht schriftlich sein. Auch mündliche Vereinbarungen, E-Mails oder das schlichte Tun („Handschlag-Qualität“) können rechtlich verbindlich sein.

Entscheidend ist die inhaltliche Einigung. Preis, Leistung, Menge, Zeitraum – sobald die wesentlichen Punkte feststehen und beide Parteien zustimmen, ist der Vertrag gültig.

Schweigen ist grundsätzlich keine Zustimmung.

Ausnahme: Bei bestehenden Geschäftsbeziehungen oder ausdrücklich vereinbarten Regelungen.

Für Jungunternehmer bedeutet das: Kein schriftlicher Vertrag heißt nicht „kein Vertrag“. Aber Schriftlichkeit ist aus Beweisgründen immer ratsam!

2. Gibt es Formvorschriften?

Grundsätzlich gilt in Österreich: Verträge sind formfrei, außer das Gesetz schreibt eine bestimmte Form vor. Typische Beispiele für Formvorschriften:

Schriftform: z. B. Kündigungen bestimmter Verträge, manche Wettbewerbsvereinbarungen.

Notarielle bzw. gerichtliche Beurkundung: z. B. Immobilienkaufverträge, GmbH-Gründung.

Besondere elektronische Formate (z. B. qualifizierte Signatur = ID Austria).

3. Wann kann ich von einem Vertrag zurücktreten?

Ein Rücktritt ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Es gibt gesetzliche Rücktrittsrechte, wie bei

Fern- und Auswärtsgeschäften (Konsumentenschutz) – gilt meist nicht für B2B.

Bei Verzug oder Nichterfüllung – wenn die andere Partei trotz Fristsetzung nicht liefert.

Außerdem bei Täuschung, Irrtum oder Drohung – Anfechtung des Vertrags.

Außerdem sind auch vertraglich vereinbarte Rücktrittsrechte möglich. Viele Verträge enthalten explizite Klauseln zu

Storno,

Rücktrittsfristen

oder Wechsel der Leistungsbedingungen.



Hinweis Im B2B-Bereich (also Unternehmer zu Unternehmer) gibt es weniger automatische Rücktrittsrechte als im Konsumentenschutz. Daher lohnt es sich, frühzeitig zu klären:

- Welche Fristen gelten?

- Welche Stornokosten fallen an?

- Gibt es ein beidseitiges Kündigungs- oder Rücktrittsrecht? Im B2B-Bereich (also Unternehmer zu Unternehmer) gibt es weniger automatische Rücktrittsrechte als im Konsumentenschutz. Daher lohnt es sich, frühzeitig zu klären:- Welche Fristen gelten?- Welche Stornokosten fallen an?- Gibt es ein beidseitiges Kündigungs- oder Rücktrittsrecht?

4. Welchen Nutzen haben AGB?

AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) sind ein wichtiges Werkzeug für jedes Unternehmen – auch für junge. AGB bieten rechtliche Sicherheit – sie legen Rahmenbedingungen fest, die automatisch für alle Geschäfte gelten – etwa Zahlungsbedingungen, Lieferfristen oder Haftungsgrenzen.

AGB schützen vor Risiken, indem sie Haftung begrenzen, Zahlungsfristen klar regeln oder Verzugszinsen vorzusehen.

AGB sparen Zeit – statt bei jedem Auftrag alles neu auszuhandeln, gelten einheitliche Regeln für alle Kunden.

AGB sind professionell – sie signalisieren Struktur, Ernsthaftigkeit und Seriosität, das ist besonders für Jungunternehmen wichtig.

Wichtig: AGB müssen vereinbart und für die andere Seite verständlich zugänglich gemacht werden – z. B. durch