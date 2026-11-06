Salzburger holt Silber beim Junior Sales Champion 2026

Die besten neun Verkaufstalente aus Bayern, der Schweiz und Österreich gingen gestern bei der 22. Auflage des „Junior Sales Champion International“ im WIFI Salzburg ins Rennen. Die Einzelhandelslehrlinge mussten in Verkaufsgesprächen mit einem Testkunden ihr Fachwissen unter Beweis stellten und mit guten Argumenten Produkte an den Mann bringen.

Den Sieg holte sich die Oberösterreicherin Elsa Palushi, die vor wenigen Wochen bereits das Österreichfinale des Lehrlingswettbewerbs für sich entschieden hatte. Auch Lokalmatador Noah Gruber konnte die Jury überzeugen. Der 18-Jährige aus Obertauern kam nach seinem dritten Rang im Österreichfinale diesmal auf Platz zwei. „Ich bin überglücklich. Alle neun Teilnehmer waren unglaublich gut. Deshalb habe ich gar nicht damit gerechnet, noch einmal den Sprung aufs Stockerl zu schaffen“, meinte Gruber, der von der Skiworld Obertauern ausgebildet wird.

© WKS/Camera Suspicta/Susi Berger Landeten beim „Junior Sales Champion International 2026“ auf dem Stockerl: der zweitplatzierte Noah Gruber, Siegerin Elsa Palushi und Anouk Züllig aus der Schweiz, die Rang drei eroberte.

Von den Leistungen der Lehrlinge war auch Alexander Schwarzbeck, Obmann der Sparte Handel in der WK Salzburg, angetan. „Ich bin total begeistert. Wir brauchen solche jungen Leute, die die Kunden kompetent beraten und ihnen weiterhelfen. Davon lebt der Handel“, sagte Schwarzbeck.









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Foto 1: Lokalmatador Noah Gruber aus Obertauern holte sich bei dem internationalen Lehrlingswettbewerb Platz zwei.

Foto 2: Landeten beim „Junior Sales Champion International 2026“ auf dem Stockerl: der zweitplatzierte Noah Gruber, Siegerin Elsa Palushi und Anouk Züllig aus der Schweiz, die Rang drei eroberte.