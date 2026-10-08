Salzburger zählt zu den besten Nachwuchsverkäufern Österreichs

17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Österreich gingen beim „Junior Sales Champion National 2026“, der gestern im WIFI Salzburg stattfand, ins Rennen.

Die Lehrlinge hatten sich bei Vorausscheidungen in den neun Bundesländern für das Österreichfinale qualifiziert. Dort stellten sie in Verkaufsgesprächen mit einem Testkunden ihre Fähigkeiten unter Beweis. „Die Jury hat die Warenpräsentation und alle Phasen eines professionellen Verkaufsgesprächs bewertet. Dazu zählen etwa Begrüßung, Bedarfsklärung, das Eingehen auf Kundenwünsche, Zusatzverkäufe und natürlich der Verkaufsabschluss“, erklärte Sonja Marchhart von der Bundessparte Handel.

Die meisten Punkte und damit den ersten Platz holte sich die Oberösterreicherin Elsa Palushi. Lokalmatador Noah Gruber, der von der Skiworld Obertauern ausgebildet wird, belegte hinter dem Kärntner Jamie Kapler den dritten Rang. „Ich bin sehr zufrieden und hätte mir nicht gedacht, dass ich aufs Podest komme. Mein Verkaufsgespräch hat im Großen und Ganzen gut gepasst. Ich war aber sehr nervös, weil ich gesehen habe, dass alle Teilnehmer extrem gut sind“, sagte der 18-Jährige aus Obertauern.

© WKS Noah Gruber bei seinem Verkaufsgespräch. Der 18-Jährige aus Obertauern belegte beim Österreichfinale des „Junioe Sales Champion“ Platz drei.

An der Arbeit im Handel schätzt Gruber vor allem die Vielseitigkeit: „Wenn ich in die Firma komme, weiß ich nicht, wie mein Arbeitstag ausschauen wird. Außerdem gefällt mir, dass man im Handel mit sehr vielen Menschen Kontakt hat. Ich treffe Leute aus den verschiedensten Ländern und manchmal auch berühmte Persönlichkeiten.“

Die zweite Salzburger Finalistin Elena Pöhl (Candido Trend. Mode. in Saalfelden) zeigte ebenfalls eine gute Leistung, verfehlte aber knapp den Sprung aufs Stockerl.

Fortsetzung im November

Die drei Erstplatzierten des Lehrlingswettbewerbs werden Österreich beim „Junior Sales Champion International“ vertreten, der am 4. November im WIFI Salzburg stattfinden wird. Dort treten sie gegen die besten Jungverkäufer aus Bayern und der Schweiz an.

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Foto 1: Landeten beim „Junior Sales Champion National 2026“ auf dem Stockerl: der zweitplatzierte Jamie Kapler, Siegerin Elsa Palushi und Lokalmatador Noah Gruber, der Rang drei eroberte. © WKS/Camera Suspicta/Susi Berger

Foto 2: Noah Gruber bei seinem Verkaufsgespräch. Der 18-Jährige aus Obertauern belegte beim Österreichfinale des „Junioe Sales Champion“ Platz drei. © WKS