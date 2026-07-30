Wie kalkuliere ich meine Preise richtig?

Eine solide Preisgestaltung basiert auf drei Faktoren: Kosten, Markt und Positionierung. Kalkulieren Sie zunächst alle Fix- und variablen Kosten – inklusive Ihrer Arbeitszeit. Definieren Sie dann, welche Marge Sie benötigen, um nachhaltig wirtschaften zu können. Wichtig: Der Preis ist nicht nur eine rechnerische Größe, sondern auch Teil Ihrer Markenpositionierung. Billig wirkt selten vertrauensbildend – besonders bei Dienstleistungen.

Wie kommuniziere ich meinen Wert? - Besonders am Anfang

Jungunternehmer neigen dazu, sich über den Preis zu verkaufen. Langfristig erfolgreicher ist es, den Nutzen klar herauszustellen: Welches Problem lösen Sie? Welche Verbesserung ermöglichen Sie? Referenzen, konkrete Ergebnisse und transparente Leistungen helfen, Vertrauen aufzubauen. Wer seinen Mehrwert verständlich erklärt, muss weniger über den Preis argumentieren.

Wie gehe ich mit Preisdruck oder „Freundschaftspreisen“ um?

Gerade im persönlichen Umfeld entsteht oft eine Erwartungshaltung. Klare Regeln helfen: Definieren Sie im Vorfeld, ob und wann es Rabatte gibt – und kommunizieren Sie diese offen. „Freundschaftspreise“ sollten die Ausnahme bleiben. Wer dauerhaft unter Wert arbeitet, gefährdet seine wirtschaftliche Basis und seine Positionierung.

Was tun, wenn Kunden verhandeln wollen?

Preisverhandlungen sind normal – entscheidend ist der Umgang damit. Bleiben Sie souverän und argumentieren Sie über Leistung statt über Nachlass. Eine gute Strategie ist, den Umfang anzupassen, statt den Preis zu senken: weniger Leistung, anderer Umfang oder alternative Pakete. So bleibt Ihr Wert erhalten, während Sie flexibel auf Kunden eingehen.

Hinweis FAZIT:

Ein klar definierter Preis stärkt nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern auch Ihre unternehmerische Haltung. Wer seinen Wert kennt und kommuniziert, gewinnt langfristig die richtigen Kunden.

Ein klar definierter Preis stärkt nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern auch Ihre unternehmerische Haltung. Wer seinen Wert kennt und kommuniziert, gewinnt langfristig die richtigen Kunden.



