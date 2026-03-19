Tour it up!: Karrierechancen im Tourismus aufgezeigt

Bei der Veranstaltung erhielten Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen der Pongauer Mittelschulen und Polytechnischen Schulen Einblick in die spannenden und vielseitigen Tätigkeiten im Tourismus: Von „klassischen“ Berufsbildern wie Koch bzw. Köchin oder Kellner und Kellnerin bis zu technischen Ausbildungen in der Seilbahnwirtschaft. Besonderes Augenmerk wurde dabei traditionell auf Informationen aus erster Hand gelegt und es wurden die Berufsbilder und Karrierechancen im Rahmen von Talkrunden auf der Bühne von jungen Menschen, die selbst in diesen Berufen tätig sind, präsentiert.

© WKS/Fotohech.at Im Bild (v. l.): Tour it up!-Organisator Fabian Ennsmann von der WKS-Bezirksstelle Pongau, WKS-Bezirksstellenobfrau Elke Steinbacher und Moderator Christian Stadler.

Gleichzeitig gab es an den Ständen der 21 Aussteller die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen und diverse Tätigkeiten auszuprobieren. So konnten die anwesenden Schüler Cocktails shaken, aus Gemüse Dekorationen herstellen oder Gyoza-Teigtaschen befüllen, die dann vor Ort mit einem Chefkoch und seinem Team zubereitet wurden.

800 Schüler holten sich Infos aus erster Hand

Insgesamt folgten am Vormittag rund 800 Schüler der Einladung, die Berufsinformationsinitiative zu besuchen und Karrieremöglichkeiten im Tourismus zu entdecken. Gleichzeitig diente die Veranstaltung einem Match-Making, was auch Organisator Fabian Ennsmann von der WKS-Bezirksstelle Pongau betont: „Während Schüler erste Kontakte zu den Betrieben herstellen konnten, hatten die Betriebe Gelegenheit, sich ein Bild von potenziellen, künftigen Lehrlingen zu machen. Aus diesem Grund gab es im Rahmen der Abendveranstaltung ab 18 Uhr zusätzlich die Möglichkeit für interessierte Schüler, die Messe gemeinsam mit den Eltern erneut aufzusuchen und die bereits geknüpften Kontakte zu vertiefen. Darauf legen wir besonderen Wert.“

© WKS/Fotohech.at Bei Talkrunden gaben Praktiker – Unternehmer, Lehrlinge und Ausbildungsverantwortliche – Einblicke in den Tourismus bzw. die touristische Ausbildung.

Viele der teilnehmenden Betriebe sind bereits langjährige Partner der Initiative und loben die gute Zusammenarbeit im Pongau und die Chancen, welche „Tour it up!“ für Jugendliche bietet, was auch die Obfrau der WKS-Bezirksstelle Pongau, Elke Steinbacher, bestätigt: „Die Veranstaltung Tour it up! im Pongau ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, was durch Engagement, Innovation und starke Zusammenarbeit möglich wird. Besonders die Lehre im Tourismus zeigt, wie wichtig qualifizierter Nachwuchs für die Zukunft dieser Branche ist. Wir sind stolz auf diese Erfolgsgeschichte, die unseren Pongau nachhaltig stärkt.“



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Foto 1: An den Ständen der Betriebe erhielten die jugendlichen Besucher Einblicke in die touristische Berufswelt.

Foto 2: Im Bild (v. l.): Tour it up!-Organisator Fabian Ennsmann von der WKS-Bezirksstelle Pongau, WKS-Bezirksstellenobfrau Elke Steinbacher und Moderator Christian Stadler.

Foto 3: Bei Talkrunden gaben Praktiker – Unternehmer, Lehrlinge und Ausbildungsverantwortliche – Einblicke in den Tourismus bzw. die touristische Ausbildung.