KI & Digitalisierung für Gründer – Pflicht oder Kür?
Ist Digitalisierung für Gründer heute noch optional? Nein. Wer heute gründet, startet automatisch digital – von der Buchhaltung über Marketing bis zur Kundenkommunikation. Digitalisierung ist kein Zusatz mehr, sondern Teil des Geschäftsmodells.
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Aktualisiert am 12.03.2026
Wofür kann man die KI einsetzen?
KI-Tools helfen bei Texten, Angeboten, Social-Media-Aktivitäten, Marktanalysen oder Terminplanung. Gerade kleine Unternehmen können dadurch Zeit und Kosten sparen.
Welche digitalen Basics sollte jedes Start-up haben?
- Professionelle Website
- Klare Online-Sichtbarkeit (z. B. über Google-Business-Profil)
- Digitale Buchhaltung
- DSGVO-konforme Datenspeicherung
- Strukturierte Cloud-Ablage
Wo bringt KI im Alltag den größten Nutzen?
- Texterstellung (Angebote, Newsletter, Social Media)
- Ideenfindung & Marktanalyse
- Automatisierte Kundenkommunikation
- Prozessoptimierung im Backoffice
Wichtig: KI ersetzt nicht die unternehmerische Entscheidung – sie unterstützt sie.
Was ist rechtlich zu beachten?
Datenschutz, Urheberrecht und Transparenz sind zentrale Themen. KI-generierte Inhalte sollten geprüft werden. Sensible Kundendaten dürfen nicht ungeschützt in externe Tools eingegeben werden.
Brauche ich als Gründer eine eigene IT-Strategie?
Keine 20-seitige Strategie – aber einen klaren Plan:
- Welche Prozesse möchte ich digitalisieren?
- Welche Tools nutze ich?
- Welche Daten speichere ich wo?
Wer früh strukturiert arbeitet, spart sich später viel Aufwand.
Hilft das Gründerservice?
Ja! In unseren monatlichen Tagesworkshops erhalten unsere Gründer ihren KI-Assistenten, zunächst für das Thema Marketing. Kostenlos! Interessierte melden sich unter gs@wks.at.