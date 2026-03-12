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(JLco) Julia Amaral - stock.adobe.com
© (JLco) Julia Amaral - stock.adobe.com

KI & Digitalisierung für Gründer – Pflicht oder Kür?

Ist Digitalisierung für Gründer heute noch optional? Nein. Wer heute gründet, startet automatisch digital – von der Buchhaltung über Marketing bis zur Kundenkommunikation. Digitalisierung ist kein Zusatz mehr, sondern Teil des Geschäftsmodells.

Lesedauer: 1 Minute

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Aktualisiert am 12.03.2026

Wofür kann man die KI einsetzen?

KI-Tools helfen bei Texten, Angeboten, Social-Media-Aktivitäten, Marktanalysen oder Terminplanung. Gerade kleine Unternehmen können dadurch Zeit und Kosten sparen.

Welche digitalen Basics sollte jedes Start-up haben?

  • Professionelle Website
  • Klare Online-Sichtbarkeit (z. B. über Google-Business-Profil)
  • Digitale Buchhaltung
  • DSGVO-konforme Datenspeicherung
  • Strukturierte Cloud-Ablage

Wo bringt KI im Alltag den größten Nutzen?

  • Texterstellung (Angebote, Newsletter, Social Media)
  • Ideenfindung & Marktanalyse
  • Automatisierte Kundenkommunikation
  • Prozessoptimierung im Backoffice

Wichtig: KI ersetzt nicht die unternehmerische Entscheidung – sie unterstützt sie.

Was ist rechtlich zu beachten?

Datenschutz, Urheberrecht und Transparenz sind zentrale Themen. KI-generierte Inhalte sollten geprüft werden. Sensible Kundendaten dürfen nicht ungeschützt in externe Tools eingegeben werden.

Brauche ich als Gründer eine eigene IT-Strategie?

Keine 20-seitige Strategie – aber einen klaren Plan:

  • Welche Prozesse möchte ich digitalisieren?
  • Welche Tools nutze ich?
  • Welche Daten speichere ich wo?

Wer früh strukturiert arbeitet, spart sich später viel Aufwand.

Hilft das Gründerservice?

Ja! In unseren monatlichen Tagesworkshops erhalten unsere Gründer ihren KI-Assistenten, zunächst für das Thema Marketing. Kostenlos! Interessierte melden sich unter gs@wks.at.