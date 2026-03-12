KI & Digitalisierung für Gründer – Pflicht oder Kür?

Wofür kann man die KI einsetzen?

KI-Tools helfen bei Texten, Angeboten, Social-Media-Aktivitäten, Marktanalysen oder Terminplanung. Gerade kleine Unternehmen können dadurch Zeit und Kosten sparen.

Welche digitalen Basics sollte jedes Start-up haben?

Professionelle Website

Klare Online-Sichtbarkeit (z. B. über Google-Business-Profil)

Digitale Buchhaltung

DSGVO-konforme Datenspeicherung

Strukturierte Cloud-Ablage

Wo bringt KI im Alltag den größten Nutzen?

Texterstellung (Angebote, Newsletter, Social Media)

Ideenfindung & Marktanalyse

Automatisierte Kundenkommunikation

Prozessoptimierung im Backoffice



Wichtig: KI ersetzt nicht die unternehmerische Entscheidung – sie unterstützt sie.



Was ist rechtlich zu beachten?

Datenschutz, Urheberrecht und Transparenz sind zentrale Themen. KI-generierte Inhalte sollten geprüft werden. Sensible Kundendaten dürfen nicht ungeschützt in externe Tools eingegeben werden.



Brauche ich als Gründer eine eigene IT-Strategie?

Keine 20-seitige Strategie – aber einen klaren Plan:

Welche Prozesse möchte ich digitalisieren?

Welche Tools nutze ich?

Welche Daten speichere ich wo?

Wer früh strukturiert arbeitet, spart sich später viel Aufwand.



Hilft das Gründerservice?

Ja! In unseren monatlichen Tagesworkshops erhalten unsere Gründer ihren KI-Assistenten, zunächst für das Thema Marketing. Kostenlos! Interessierte melden sich unter gs@wks.at.

