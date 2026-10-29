KI Summer School Lungau: AI Academy startet 2026

KI Summer School trifft auf großes Interesse

Künstliche Intelligenz (KI) ist längst in der betrieblichen Praxis angekommen. Auch im Lungau ist das Interesse groß, neue Möglichkeiten gezielt für Unternehmen zu nutzen. Die KI Summer School der Wirtschaftskammer Salzburg, Bezirksstelle Lungau, war aufgrund der hohen Nachfrage restlos ausgebucht und wurde im Laufe des Sommers dreimal durchgeführt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten praxisnahe Einblicke in verschiedene Einsatzmöglichkeiten moderner KI-Anwendungen. Im Mittelpunkt standen konkrete Lösungen für den betrieblichen Alltag:

professionelle Websites entwickeln



wiederkehrende Arbeitsabläufe automatisieren



KI-Agenten einsetzen, die mit betrieblichen Daten arbeiten können

Ziel war es, nicht nur über die Technologie zu sprechen, sondern ihr Potenzial direkt auszuprobieren und für die eigene unternehmerische Tätigkeit nutzbar zu machen.

AI Academy Lungau startet im November 2026

Die große Resonanz auf die KI Summer School unterstreicht den Bedarf an anwendungsorientierter Weiterbildung im Bezirk Lungau. Aufbauend auf diesem Erfolg und der weiterhin starken Nachfrage startet ab November 2026 die AI Academy Lungau.

Initiator ist die Wirtschaftskammer Lungau. Das Angebot entsteht in Kooperation mit Coworking Lungau und dem WIFI Salzburg. Die AI Academy Lungau soll einen weiteren Impuls für die digitale Weiterentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft setzen.