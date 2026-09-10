„Lehrling des Monats September“ ist Paul Hezoucky

Vom Schulwechsel zur richtigen Berufswahl

Der Weg in die Lehre war für Paul eine bewusste Entscheidung. Nach dem Besuch einer AHS-Unterstufe wechselte er an eine berufsbildende Schule. Schnell wurde ihm jedoch klar, dass ihn der schulische Weg nicht erfüllte. „Ich wollte arbeiten und mein eigenes Geld verdienen“, erzählt Paul. Vor allem Fächer wie Musik oder Bildnerische Erziehung entsprachen nicht seinen Interessen, weshalb er sich nach Abschluss der Schulpflicht für eine praktische Ausbildung entschied.

Da viele Berufsorientierungsangebote während der Corona-Pandemie ausfielen, informierte sich Paul gemeinsam mit der Unterstützung seiner Eltern über verschiedene Berufsmöglichkeiten. Nach mehreren Schnuppertagen stand er schließlich vor der Entscheidung zwischen einem handwerklichen Beruf und der Ausbildung zum Speditionskaufmann.

© WKS/Hechenberger Paul Hezoucky absolviert eine Lehre zum Speditionslogistiker und wurde zum „Lehrling des Monats September“ gekürt.

Den entscheidenden Anstoß gab sein Bruder, der selbst diesen Beruf erlernt hatte und nur Positives berichten konnte. Auf dessen Empfehlung absolvierte Paul einen Schnuppertag bei Lagermax Logistics Austria GmbH. Besonders die abwechslungsreichen Aufgaben, das kollegiale Team und die engagierte Lehrlingskoordination überzeugten ihn. Nach Gesprächen mit seinen Eltern – insbesondere mit seinem Vater, der großes Potenzial für diesen Beruf in ihm sah – fiel die Entscheidung für eine Lehre zum Speditionskaufmann.

Heute ist Paul überzeugt, die richtige Wahl getroffen zu haben. Während seiner Ausbildung überzeugte er sowohl im Betrieb als auch in der Berufsschule mit hervorragenden Leistungen. Seine Lehrabschlussprüfung zum Speditionskaufmann legte er im Juli mit ausgezeichnetem Erfolg ab.

„Für Paul ist die Spedition mehr als ein Beruf – sie ist seine Leidenschaft“ betont Lagermax-Ausbildungsleiterin Susanne Traunfellner und ergänzt: „Seinen Lehrabschluss zum Speditionskaufmann absolvierte er mit Auszeichnung und stellt sich mit der Doppellehre zum Speditionslogistiker bereits der nächsten Herausforderung. Mit seiner Leistungsbereitschaft, seinem Teamgeist und seiner positiven Einstellung verkörpert Paul die Werte der Lagermax Group und ist ein hervorragendes Beispiel für die hohe Qualität unserer Lehrlingsausbildung.“

Gutschi: „Mit einer Lehre stehen alle Türen offen.“

Für Bildungslandesrätin Daniela Gutschi steht fest: „Paul Hezoucky ist ein Beispiel von vielen jungen Fachkräften im Bundesland. Wer sich für eine Lehre entscheidet, hat heute alle Karrierechancen, inklusive Berufsreifeprüfung und Studium an einer Fachhochschule oder Universität. Jeder prämierte Lehrling ist zugleich ein Aushängeschild für die hohe Qualität der Landesberufsschulen. Sie verbinden Praxisnähe mit fundierter Allgemein- und Fachbildung, fördern digitale Kompetenzen und setzen auf moderne Werkstätten, Laborräume und zeitgemäße Lernumgebungen. Entscheidend ist die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den heimischen Betrieben.“

© WKS/Hechenberger Bei der Auszeichnung (v. l.): KommR Alexander Friesz, Landesrätin Daniela Gutschi, Lehrling Paul Hezoucky, Susanne Traunfellner, Martina Plaschke (WKS), Johanna Kindler und WKS-Präsident Peter Buchmüller.

Engagement als Schlüssel zum Erfolg

Besonders geschätzt hat Paul während seiner Lehrausbildung das große Vertrauen, das ihm von Beginn an entgegengebracht wurde. Aufgrund seines Engagements, seiner Verlässlichkeit und seines ausgeprägten Interesses an den Abläufen in einer Spedition durfte er schon während der Lehrzeit zunehmend anspruchsvolle Aufgaben übernehmen. Dadurch fühlte er sich nicht nur als Lehrling, sondern schon früh als vollwertiger Mitarbeiter des Unternehmens – eine Erfahrung, die ihn in seiner Berufswahl zusätzlich bestärkte.

Lernen für die Praxis

„Die Berufsschule kann man mit keiner anderen Schule vergleichen. Dort lernt man genau die Inhalte, die man im Berufsalltag wirklich braucht und sie dauert nicht zehn Monate, sondern nur zehn Wochen“, sagt Paul mit einem Augenzwinkern.

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Unmittelbar nach seinem erfolgreichen Lehrabschluss entschied er sich, sein Wissen weiter auszubauen, und begann eine zweite Lehre zum Speditionslogistiker – ebenfalls bei Lagermax. Damit unterstreicht er sein großes Interesse an den vielfältigen Bereichen der Speditions- und Logistikbranche sowie seinen Ehrgeiz, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Auch in seiner Freizeit zeigt Paul großen Einsatz. Viele Jahre war Fußball seine Leidenschaft. Inzwischen trainiert er regelmäßig im Fitnessstudio und hat vor kurzem das Thai-Boxen für sich entdeckt.



Bilddownload: © WKS/Hechenberger

Foto 1 und Foto 2: Paul Hezoucky absolviert eine Lehre zum Speditionslogistiker und wurde zum „Lehrling des Monats September“ gekürt.

Foto 3: Bei der Auszeichnung (v. l.): KommR Alexander Friesz (Vorstandsmitglied Lagermax), Landesrätin Daniela Gutschi, Lehrling Paul Hezoucky, Susanne Traunfellner, Martina Plaschke (WKS), Johanna Kindler und WKS-Präsident Peter Buchmüller.