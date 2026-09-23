Lehrlingsclubbing: Lehrlinge feierten ausgezeichnete Abschlüsse

Es war ein besonderer Abend der Anerkennung am vergangenen Freitag im Kavalierhaus Klessheim. Beim dritten „Only the Best Clubbing“ der WKS waren alle Salzburger Lehrabsolventen eingeladen, die im Zeitraum September 2025 bis August 2026 ihre Abschlussprüfungen mit einem ausgezeichneten oder guten Erfolg absolviert haben. Samt Begleitung konnten sie in gemütlicher Atmosphäre noch einmal auf ihren Erfolg anstoßen und dabei Live-Musik von DJ Schwarzgold genießen. Außerdem gab es eine exklusive Cocktailshow mit Cocktail-Weltmeister Stefan Haneder.

© WKS/Camera Suspicta Susi Berger Cocktail-Weltmeister Stefan Haneder in Aktion.

„Ich freue mich, dass so viele ausgezeichnete Absolventen unserer Einladung gefolgt sind, um gemeinsam in entspannter Atmosphäre ihre Leistungen zu feiern“, sagte WKS-Präsident Peter Buchmüller. „Insgesamt sind heute fast 30 unterschiedliche Lehrberufe vertreten – vom Luftfahrzeugtechniker über den Fahrradmechatroniker bis zum Milchtechnologen und Blechblasinstrumentenerzeuger.“ Das beweist, wie vielfältig die Lehre in Salzburg ist.“ Zudem sei die Lehre ein attraktiver Bildungsweg mit großartigen Karrierechancen. „Ich selbst habe 1973 meine Lehre ebenfalls mit einer Auszeichnung beendet und bin noch heute stolz darauf“, ergänzte Buchmüller. Gepaart mit Fleiß und dem Willen zu laufender Weiterbildung könne man mit dieser Ausbildung so gut wie alles schaffen.

© WKS/Camera Suspicta Susi Berger WKS-Präsident Peter Buchmüller (3. v. l.) und Clubbing-Organisatorin Martina Plaschke von der WKS (ganz rechts) mit einigen Salzburger „Lehrlingen des Monats“ aus dem Vorjahr.

Große Wertschätzung für Lehrabsolventen

Von den jungen Lehrabsolventen wird das „Only the Best Clubbing“, das heuer bereits zum dritten Mal stattfand, gut angenommen. „Es ist großartig, dass es so einen Abend extra für Lehrabsolventen gibt. Die Stimmung ist ausgezeichnet und die beiden DJs von Schwarzgold machen richtig coole Musik“, sagte etwa die Informationstechnologin Frida Schubert, die heuer im Frühjahr zu Salzburgs Lehrling des Jahres 2025 gekürt wurde. Und die beiden Salzburg-AG-Lehrabsolventen Elias Roider und Jakob Bachler ergänzten: „Wir haben beide eine Maschinenbautechnik-Lehre absolviert, die uns richtig gut gefallen hat. Dass es jetzt am Ende noch ein exklusives Clubbing für uns gibt, ist eine richtig schöne Wertschätzung, einfach ein Höhepunkt unserer Ausbildung.“ Seinen Auftritt genossen hat auch Alexander Habring vom DJ-Duo Schwarzgold: „Ich habe selbst 2025 und 2026 zwei Lehrabschlüsse als Bautechnischer Zeichner bzw. als Bautechnischer Assistent mit gutem Erfolg gemacht. Das ist eine hervorragende Basis, die ich jedem jungen Menschen nur empfehlen kann."

© WKS/Camera Suspicta Susi Berger Das bekannte Salzburger DJ-Duo Schwarzgold sorgte für Stimmung.

Auch bei den Organisatoren freute man sich, dass man das „Only the Best Clubbing“ nun bereits zum dritten Mal erfolgreich über die Bühne gebracht hat. „Die dritte Auflage des Clubbings hat gezeigt, dass das Format bei den Lehrlingen bestens ankommt. Salzburg ist bei der Lehrausbildung spitze. Über 93% der Lehrlinge schaffen die Lehrabschlussprüfung und viele davon mit ausgezeichnetem und gutem Erfolg. Insgesamt sind in den vergangenen zwölf Monaten in Salzburg 2.500 Personen zur Lehrabschlussprüfung in der WK Salzburg angetreten. Das gehört auch im kommenden Jahr wieder gefeiert“, resümierte Martina Plaschke vom Bereich Lehre – Strategie und Initiativen der WKS.

© WKS/Camera Suspicta Susi Berger Impressionen vom 3. Lehrlings-Clubbing.

Bilddownload: © WKS/Camera Suspicta Susi Berger

Foto 1: Die ausgezeichneten Lehrabsolventen mit WKS-Präsident Peter Buchmüller und Clubbing-Organisatorin Martina Plaschke von der WKS (ganz rechts).

Foto 2: Cocktail-Weltmeister Stefan Haneder in Aktion.

Foto 3: WKS-Präsident Peter Buchmüller (3. v. l.) und Clubbing-Organisatorin Martina Plaschke von der WKS (ganz rechts) mit einigen Salzburger „Lehrlingen des Monats“ aus dem Vorjahr.

Foto 4: Das bekannte Salzburger DJ-Duo Schwarzgold sorgte für Stimmung.

Foto 5: Impressionen vom 3. Lehrlings-Clubbing.

Foto 6: Impressionen vom 3. Lehrlings-Clubbing.

Foto 7: Impressionen vom 3. Lehrlings-Clubbing.

Foto 8: Impressionen vom 3. Lehrlings-Clubbing.

