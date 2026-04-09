Leitfaden gegen Gewalt bzw. Belästigung am Arbeitsplatz

Die Broschüre soll zur Bewusstseinsbildung dahin gehend beitragen, Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz zu verhindern und Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu fördern. Damit können auch die Kosten für Unternehmen reduziert werden. Neben Begriffsdefinitionen von Mobbing, Belästigung und weiteren möglichen Auswirkungen werden auch die Ursachen und Folgen sowie die rechtlichen Aspekte von Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz analysiert.

Fürsorgepflicht

Arbeitgeber haben eine gesetzliche Fürsorgepflicht, welche bei Gewalt und Belästigung relevant ist: Arbeitsplätze sind so zu gestalten, dass das Leben und die Gesundheit sowie die Würde und Integrität der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen geschützt werden. Diese geschützten Interessen werden durch psychische, physische oder sexualisierte Gewalt beziehungsweise Belästigung und durch Mobbing gefährdet. Kommen Sie ihrer Fürsorgepflicht nicht nach, haben die Betroffenen Anspruch auf Ersatz des verursachten Schadens.

Richtige und schnelle Reaktion wichtig

Des Weiteren finden sich in der Broschüre wertvolle Tipps zur Prävention sowie zur Reaktion auf eventuelle Vorfälle. In diesen Fällen ist unverzüglich zu reagieren und es sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit der Schutz der Gesundheit und die Sicherheit der Betroffenen gewährleistet wer den.

Eines ist jedenfalls klar: Gewalt und Belästigung haben weder am Arbeitsplatz noch außerhalb des Berufslebens etwas verloren.