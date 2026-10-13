Lithium-Akkus richtig entsorgen und Brände vermeiden

Falsch entsorgte Akkus werden zur Brandgefahr

Ob Smartphone, Laptop, E-Bike oder Elektrowerkzeug: Lithium-Batterien und -Akkus sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Werden sie falsch entsorgt, können sie jedoch gefährliche Brände verursachen. Der Fachverband Entsorgungs- und Ressourcenmanagement der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die VÖA – Vereinigung öffentlicher Abfallwirtschaftsbetriebe und die ARGE Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände rufen deshalb zur Teilnahme an der österreichweiten Aktionswoche gegen Batteriebrände auf. Ihr Appell: Batterien und Akkus getrennt sammeln und keinesfalls im Restmüll oder in der Verpackungssammlung entsorgen.

„Lithium-Batterien sind wertvolle Energieträger. Bei falscher Entsorgung können sie jedoch zu einer erheblichen Gefahr werden. Schon eine beschädigte oder falsch entsorgte Batterie kann Brände in Müllfahrzeugen, Sammelstellen oder Recyclinganlagen auslösen“, betont Roland Josef Buchschartner-Mierl, Obmann der Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement in der Wirtschaftskammer Salzburg.

Mehr als 2.100 Zündereignisse pro Jahr

Wie ernst die Lage ist, zeigen aktuelle Zahlen aus der Abfallwirtschaft: Eine Erhebung bei 24 Mitgliedsorganisationen der VÖA ergab zuletzt jährlich mehr als 2.100 Zündereignisse, von denen 745 zu einem Brand führten.

„Sollte es nicht gelingen, Lithium-Batterien und Akkus konsequent in die richtigen Sammel- und Entsorgungssysteme zu lenken, werden die Brandereignisse in Österreich dramatisch zunehmen“, warnt Alexandra Loidl, Präsidentin der VÖA.

Sie unterstreicht: „Batterien müssen unbedingt ordnungsgemäß entsorgt werden und dürfen keinesfalls im Restmüll, Sperrmüll oder im gelben Sack landen.“

Gemeinsam für mehr Sicherheit und Ressourcenschutz

Die richtige Sammlung schützt Beschäftigte in der Entsorgungswirtschaft und sichert die Infrastruktur für Abfallbehandlung und Recycling. Deshalb setzen die beteiligten Verbände auf Information und Bewusstseinsbildung. Die erstmals von 12. bis 17. Oktober 2026 stattfindende österreichweite Aktionswoche informiert gemeinsam mit Gemeinden, Städten und Abfallwirtschaftsverbänden über die richtige Sammlung von Lithium-Batterien und -Akkus.

„Genau hier setzt die Aktionswoche gegen Batteriebrände an. Gemeinsam mit Gemeinden, Städten und Abfallwirtschaftsverbänden wird die Bevölkerung über die richtige Sammlung von Lithium-Batterien und Akkus informiert und für die damit verbundenen Risiken sensibilisiert“, erklärt Christian Macho, Präsident der ARGE Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände.

Unterstützt wird die Initiative durch die Kampagne „Her mit Leer“ und die österreichische Entsorgungswirtschaft. Zusätzlich gibt es ein österreichweites Gewinnspiel, bei dem Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 6.500 Euro verlost werden. Mitmachen ist direkt vor Ort bei den teilnehmenden kommunalen Sammelstellen möglich: Einfach alte Batterien oder Akkus abgeben und den Aktions-QR-Code scannen.

Wertvolle Rohstoffe im Kreislauf halten

Neben der Sicherheit spielt auch die Ressourcenschonung eine wichtige Rolle. Lithium-Batterien enthalten wertvolle Rohstoffe wie Lithium, Nickel, Kobalt, Kupfer und Aluminium. Durch moderne Recyclingverfahren können diese zurückgewonnen und wieder in den Wirtschaftskreislauf eingebracht werden.

„Batterien gehören nicht in den Abfall, sondern zurück in den Wertstoffkreislauf. Durch die richtige Sammlung können wertvolle Materialien wiederverwendet und natürliche Ressourcen geschont werden. Gleichzeitig leisten wir damit einen wichtigen Beitrag zur Brandvermeidung“, betont Roland Josef Buchschartner-Mierl.

So entsorgen Sie Batterien und Akkus richtig