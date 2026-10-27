LM Energy stärkt regionale Versorgungssicherheit

Mit einem der modernsten Tanklager Österreichs setzt das Salzburger Energieunternehmen LM Energy in Hallein einen wichtigen Schritt zur Stärkung der regionalen Versorgungssicherheit. 12 Mill. € wurden dazu investiert.

Eine verlässliche Treibstoffversorgung ist eine wesentliche Voraussetzung für einen funktionierenden Wirtschaftsstandort. Das neue Tanklager von LM Energy in Hallein verfügt eine Lagerkapazität von rund 2,8 Millionen Litern bzw. 2.500 Tonnen und schafft damit zusätzliche Möglichkeiten zur Bevorratung und Verteilung unterschiedlicher Kraftstoffe. Durch die Anbindung an das öffentliche Schienennetz kann die Beschaffung auf sämtliche europäische Raffinerien und Terminals erweitert sowie die Flexibilität bei der Belieferung der Kunden erhöht werden.

„Gerade vor dem Hintergrund internationaler Krisen wie dem Ukraine-Krieg oder dem Krieg im Nahen Osten gewinnt eine leistungsfähige und regionale Energieinfrastruktur immer mehr an Bedeutung. Für uns als regional verwurzeltes Unternehmen ist es deshalb entscheidend, vorausschauend zu investieren und langfristige Lösungen zu schaffen“, sagte Geschäftsführer Franz Leikermoser bei der öffentlichen Präsentation.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt in Hallein bei der Blackout-Vorsorge. Durch eine entsprechende Vereinbarung mit der Stadt Hallein schafft LM die Voraussetzungen, um im Falle eines großflächigen Stromausfalls die Treibstoffversorgung kritischer Infrastruktur für bis zu 14 Tage zu unterstützen. Das Tanklager ist zudem an das öffentliche Schienennetz angeschlossen. Dadurch können jährlich bis zu 3.000 Lkw-Fahrten eingespart werden.

