Welttag der Fremdenführer: Musikgenie für Salzburger greifbar machen

Der Titel „Kosmos Zauberflöte: Mozarts Meisterwerk für die Menschheit“ ist der gleichnamigen Sonderausstellung der Internationalen Stiftung Mozarteum im Mozart-Wohnhaus am Makartplatz 8 entlehnt. „Beim Welttag der Fremdenführer wollen wir den Salzburgerinnen und Salzburgern die Schätze ihrer Heimatstadt näherbringen“, sagt Roman Forisch, Berufsgruppensprecher der Salzburger Fremdenführer. Anlässlich des 270. Geburtstages von Wolfgang Amadeus Mozart steht heuer das Musikgenie und eines seiner berühmtesten Werke, die Zauberflöte, im Mittelpunkt.

Unter dem Motto „Kosmos Zauberflöte - Mozarts Meisterwerk für die Menschheit“ werden Interessierte kostenlos durch das Mozart-Wohnhaus geführt. Jeder Raum im Haus hat ein spezielles Thema und beleuchtet die Historie und Magie des beliebten Singspiels: die Familie Mozart, die Entstehung der Zauberflöte, Anekdoten und Geschichten, Kostüme und Bühnenbilder der Zauberflöte und vieles mehr.

© ISM/Lienbacher Schauplatz des heurigen „Welttages der Fremdenführer“ in Salzburg ist das Mozart-Wohnhaus.

Zählkarten im Mozarteum erhältlich

Die Sonderführungen sind kostenlos, finden von 9 bis 16 Uhr statt und dauern jeweils 1 Stunde und 20 Minuten. Zählkarten für die Führungen (gelten als Tickets!) sind im Foyer des Mozarteums in der Schwarzstraße 26 erhältlich. Ende der Führung ist dann beim legendären Zauberflötenhäuschen im Innenhof des Museums. Historischen Quellen zufolge soll Mozart einen Teil seiner Zauberflöte in diesem Gartenhäuschen geschrieben haben. „Insgesamt 25 Kolleginnen und Kollegen bereiten sich bereits intensiv auf diesen Tag vor“, erläutert Forisch.

Wie jedes Jahr werden auch heuer wieder Spenden gesammelt. Dieses Mal für die Betreuung von schwerstkranken Kindern durch das Mobile Kinderpalliativteam Salzburg „Papageno“. So wie in der Zauberflöte der freundliche und lustige Vogelfänger dem Helden Tamino zur Seite steht, steht auch das mobile Kinderpalliativteam den Kindern und Angehörigen in einer schweren Zeit zur Seite.



Bilddownload:

Foto 1: Mozart Denkmal am Mozartplatz ©TSG/Reinhart

Foto 2: Schauplatz des heurigen „Welttages der Fremdenführer“ in Salzburg ist das Mozart-Wohnhaus. ©ISM/Lienbacher