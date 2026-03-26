Warum ist Netzwerken für (Jung-) Unternehmer wichtig?

Es bietet drei zentrale Vorteile:

Wissen & Orientierung: Der Dialog mit Gründern, Experten oder erfahrenen Unternehmern verschafft wertvolle Einblicke. Viele Herausforderungen lassen sich schneller bewältigen, weil man auf Erfahrungen anderer zurückgreifen kann.

Sichtbarkeit & Chancen: Networking erhöht die Reichweite des eigenen Unternehmens. Kontakte bringen neue Kunden, Kooperationen oder Empfehlungen.

Unterstützung & Motivation: Der Weg in die Selbstständigkeit bringt Unsicherheit mit sich. Ein starkes Netzwerk gibt Rückhalt, bietet Sparringspartner und gibt das Gefühl, nicht allein zu sein.

Welche Möglichkeiten zum Netzwerken gibt es? Die Wirtschaftskammer und die „Junge Wirtschaft“ bieten zahlreiche Gelegenheiten, um unkompliziert Kontakte zu knüpfen. Wer JW-Mitglied ist, profitiert von informativen Top-Veranstaltungen mit Möglichkeiten zum Networking. Auch unsere Gründertrainings sind nicht nur Wissenslieferanten. An den jeweils zwei Tagen mit Seminaren gibt es zahlreiche Pausen zum Netzwerken – wie auch am nächsten EPU-Top-Themen-Tag am 8. April im WIFI.

Ein überzeugender Auftritt beim Networking ist weniger eine Frage des „Perfekt-Seins“ als eine des „Authentisch-Seins“. Diese Prinzipien helfen: