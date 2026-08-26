Was ist neu beim SVS-Vorsorgepass?

Die SVS setzt verstärkt auf ein Gesundheitssystem, das Krankheiten nicht nur therapiert, sondern ihnen möglichst früh vorbeugt. Denn rechtzeitig entdeckt, lassen sich Risiken und Krankheiten wesentlich besser behandeln – noch bevor Beschwerden auftreten. Das gilt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Stoffwechselstörungen genauso wie für Krebs.

Mit Vorsorgepunkten

Mit dem neuen Vorsorgepass bündelt die SVS alle ihre bisherigen Vorsorgeinitiativen in einem modernen, digitalen Angebot und setzt mit einem attraktiven Bonussystem zusätzlich Anreize, wichtige Vorsorgemaßnahmen wahrzunehmen und nicht auf die lange Bank zu schieben. Gesundheitsvorsorge ist somit für SVS-Versicherte doppelt profitabel: Wer regelmäßig empfohlene Maßnahmen wie die klassische Vorsorgeuntersuchung, Mundhygiene, bestimmte Krebsvorsorgeprogramme oder Impfungen nutzt, tut nicht nur für seine Gesundheit etwas Gutes, sondern sammelt auch wertvolle Punkte. Für jede im vorgesehenen Intervall absolvierte Vorsorgemaßnahme werden im SVS-Vorsorgepass automatisch 500 Punkte gutgeschrieben – und diese entsprechen einem Bonus von 50 €, den man sich jederzeit auszahlen lassen kann.

Vorsorge stets im Blick

Der Vorsorgepass berücksichtigt Alter sowie Geschlecht und zeigt den individuellen Vorsorgestatus. Dieser gibt Aufschluss über den aktuellen Vorsorgefortschritt:

Welche Untersuchungen sind empfohlen,



welche wurden bereits erledigt und



welche sind noch offen?

Alles ist übersichtlich dargestellt und jederzeit in svsGO, den digitalen Services der SVS, abrufbar.

Vorsorgepass in svsGO aufrufen und profitieren

Den Vorsorgepass können alle bei der SVS Krankenversicherten sowie deren mitversicherte Angehörige (Kinder ab sechs Jahren) nutzen. Aufrufbar ist der SVS-Vorsorgepass ganz einfach in der svsGO-App oder im svsGO-Webportal. Die Punkte-Gutschrift erfolgt auf Basis der Leistungsabrechnung des Arztes für alle seit 1. Jänner 2026 absolvierten Vorsorgemaßnahmen im Hintergrund vollautomatisch. Und die Auszahlung des Bonus kann jederzeit mit nur einem Klick in svsGO angestoßen werden. Für alle, die svsGO (noch) nicht nutzen, ist die Aktivierung des Vorsorgepasses nach Voranmeldung (unter svs.at/kontakt) auch persönlich im SVS-Kundencenter oder bei den Beratungstagen möglich.

