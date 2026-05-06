Neue Bratwürstl-Kollektion für den Sommer

Wenn die Temperaturen steigen und die Grillsaison beginnt, darf eines nicht fehlen: die passenden Bratwürstl. Genau hier setzen die Salzburger Fleischer mit einer neuen, gemeinsam entwickelten Kollektion an. Vier Sorten – inspiriert von Mexiko, der Schweiz, Österreich und Italien – bringen unterschiedliche Geschmackswelten auf den Rost und bleiben dabei fest in der Region verankert.

Erstmals haben die Salzburger Fleischer ihr Wissen gebündelt und gemeinsam die Rezepturen entwickelt. „Damit gehen wir bewusst einen neuen Weg: weg vom Konkurrenzdenken, hin zu mehr Zusammenarbeit innerhalb des Handwerks. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das, dass sie die Bratwürstl in den vier Geschmacksrichtungen nicht irgendwo, sondern beim Fleischer ihres Vertrauens erhalten“, sagt Salzburgs Fleischer-Innungsmeister Helmut Karl.

Tradition und neue Ideen

Geschmacklich bietet die Kollektion eine breite Palette: Die „Feurigen Mexikaner“ sorgen mit Jalapeños für eine angenehme Schärfe, die „Speckigen Schweizer“ kombinieren würzigen Speck mit feinem Emmentaler. Mit den „G’schmackigen Österreichern“ bleibt eine klassische Variante erhalten, während die „Mediterranen Italiener“ mit Tomate und Mozzarella sommerliche Leichtigkeit auf den Grill bringen.

© Salzburger Fleischer/Kathrin Gollackner Aus der neuen Kollektion: „Mediterrane Italiener“.

Im Mittelpunkt steht dabei mehr als nur das Produkt selbst. Denn regionale Fleischereien sichern Arbeitsplätze, bewahren handwerkliches Wissen und stehen für Transparenz in der Herstellung. „Die neue Bratwürstl-Kollektion zeigt, wie sich Tradition und neue Ideen verbinden lassen – und was entstehen kann, wenn ein Handwerk gemeinsam auftritt: Genussvolle Momente am Grill“, resümiert Karl.



Bilddownload: © Salzburger Fleischer/Kathrin Gollackner

Foto 1: Innungsmeister Helmut Karl am Grill.

Foto 2: Aus der neuen Kollektion: „Mediterrane Italiener“.