Was bringen die neue Weiterbildungsbeihilfe und -teilzeitbeihilfe?

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme sind:

Karenzierung des aufrechten Arbeitsverhältnisses für die Dauer der Aus- und Weiterbildung



Keine bestehende Ausbildungspflicht



Keine Inanspruchnahme von Wochen- oder Kinderbetreuungsgeld in den letzten 26 Wochen vor Beginn der Ausbildung



Vereinbarung über die Inanspruchnahme



Mindestens zwölf Monate durchgehende vollversicherungspflichtige Beschäftigung beim aktuellen Arbeitgeber



Inanspruchnahme einer Bildungsberatung beim AMS (wenn Einkommen unter 3.465 €/Monat)

Für Saisonarbeitskräfte und Personen mit Hochschulabschluss gelten Sonderregelungen.

Gefördert werden arbeitsmarktrelevante und überbetrieblich verwertbare Ausbildungen mit einer bestimmten Mindestdauer und einem definierten Stundenausmaß.

Dauer und Höhe der Förderung:

Im Zeitraum von vier Jahren kann die WBB maximal ein Jahr, die WBT bis zu zwei Jahre lang bezogen werden.

Die Förderhöhe ist einkommensabhängig, beträgt aber mindestens 41,49 €/Tag. Bei einem Einkommen über der halben Höchstbeitragsgrundlage (3.465 €/Monat) ist vom Arbeitgeber ein Zuschuss von 15 % zur WBB zu leisten. Bei der WBT richtet sich die Höhe zusätzlich nach dem Ausmaß der Arbeitszeitreduktion (zwischen 25 % und 50 %).

Antragstellung:

Entweder persönlich beim AMS oder online über das MeinAMS-Konto.

Es gibt keinen Rechtsanspruch auf den Abschluss einer Vereinbarung mit dem Dienstgeber und gegenüber dem AMS auf Förderung.

