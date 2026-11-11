Offenen Lehrstellen und Schnupperplätze auf einen Blick

Welche Betriebe in der Region bilden Lehrlinge aus? Bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz ist der neue Lehrstellen-Finder der WK Salzburg die zentrale Anlaufstelle. Unter www.lehre-salzburg.at/lehrstellenfinder finden Jugendliche und deren Eltern eine Übersicht über Lehrbetriebe in Stadt und Land Salzburg sowie über jene Unternehmen, die aktuell offene Lehrstellen oder Schnupperplätze anbieten. „Der Lehrstellen-Finder ist in dieser Form einzigartig und rundet das breite Berufsinformations- und Berufsorientierungsangebot der Wirtschaftskammer Salzburg ab“, erklärt Lukas Mang, Leiter der Stabstelle Bildung in der WKS.

Übersichtlichkeit und einfache Bedienung

Der Lehrstellen-Finder verbindet zwei wichtige Informationen: Er listet die Lehrbetriebe Salzburgs auf und zeigt gleichzeitig, welche davon zum Zeitpunkt der Suche tatsächlich Ausbildungsplätze oder Möglichkeiten zum Schnuppern anbieten. Damit lässt sich die Suche gezielt auf aktuelle Angebote und bestimmte Regionen oder Orte eingrenzen. Die übersichtliche Gestaltung und die einfache Bedienung erleichtern den Zugang zu den Informationen.

© WKS/Hechenberger Auf dem Lehrstellen-Finder können Jugendliche salzburgweit nach Lehrstellen und Schnupperplätzen suchen.

Schnuppern als Orientierungshilfe

Ein Schnupperplatz bietet die Möglichkeit, einen Beruf und den Arbeitsalltag in einem Unternehmen kennenzulernen. Jugendliche können dadurch herausfinden, ob ihre Vorstellungen mit der beruflichen Praxis übereinstimmen. Der Lehrstellen-Finder hilft dabei, passende Angebote zu entdecken und mit potenziellen Ausbildungsbetrieben in Kontakt zu kommen.

Eine verlässliche Orientierung für die Berufswahl

Hinter der Plattform steht die Wirtschaftskammer Salzburg. Die Datenbank wird durch die Lehrbetriebe selbst mit aktuellen Angaben zu offenen Lehrstellen und Schnupperplätzen ergänzt.



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Foto 1: Den Lehrstellen-Finder zeichnet eine übersichtliche Gestaltung sowie eine einfache Bedienbarkeit aus. © WKS/Neumayr

Foto 2: Auf dem Lehrstellen-Finder können Jugendliche salzburgweit nach Lehrstellen und Schnupperplätzen suchen. © WKS/Hechenberger