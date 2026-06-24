Online-Ausgaben erreichen neuen Höchststand

73% der Salzburgerinnen und Salzburger im Alter von 16 bis 74 Jahren haben laut einer Studie des Wiener Instituts für Österreichs Wirtschaft (iföw) 2025 zumindest einmal in einem Webshop eingekauft. Zehn Jahre zuvor waren es noch 55%, die Zahl der Online-Shopper ist in diesem Zeitraum von 216.000 auf 312.000 gestiegen.

In Summe gaben die Salzburger im vergangenen Jahr 620 Mill. € für Einkäufe im Internet aus. Das waren um 50 Mill. € bzw. 8,8% mehr als 2024. „Der Online-Handel ist nach einer Konsolidierungsphase im Jahr 2023 und der spürbaren Erholung 2024 auf einen klaren Wachstumspfad zurückgekehrt“, erläutert iföw-Leiter Peter Voithofer. „Die Umsätze der Online-Händler wachsen deutlich stärker als jene des Einzelhandels insgesamt. Davon profitieren in erster Linie ausländische Online-Riesen wie Amazon oder Temu“, ergänzt Alexander Schwarzbeck, Obmann der Sparte Handel in der WKS.

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Er fordert faire Wettbewerbsbedingungen für die heimischen Händler: „Die EU muss bestehende Regeln konsequent durchsetzen – auch und gerade gegenüber asiatischen Anbietern, die uns mit Paketen überschwemmen.“ Nationale Alleingänge wie die Paketabgabe seien dagegen kontraproduktiv.

2025 wurden in Salzburg 10,7% der Einzelhandelsausgaben online getätigt. „In den Corona-Ausnahmejahren 2020 und 2021 war dieser Anteil mit rund 11,5% noch höher. Experten gehen aber davon aus, dass er sich in fünf bis zehn Jahren verdoppeln wird“, sagt Schwarzbeck.

Bereits jetzt bestellen 50% der Salzburger Konsumenten Kleidung bzw. Schuhe im Internet. Dahinter folgen mit großem Abstand die Warengruppen Möbel/Garten (25%) sowie Spielwaren/Kinderartikel (hier gab es gegenüber 2024 ein deutliches Plus von 19% auf 24%). Für andere Handelsbranchen spielt das World Wide Web dagegen eine untergeordnete Rolle: Bei Lebensmitteln beträgt der Online-Anteil nur 9%.