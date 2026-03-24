Salzburger geben mehr Geld für Ostergeschenke aus

Laut einer Online-Umfrage der KMU Forschung Austria, die von der Sparte Handel in Auftrag gegeben wurde, wollen heuer etwa drei Viertel der Salzburgerinnen und Salzburger das Osterfest feiern. 72% haben vor, ihren Lieben Ostergeschenke zu machen. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Person betragen 70 € und liegen damit deutlich über dem Österreichschnitt von 55 €. 88% der Befragten gaben an, ihre Geschenke im stationären Handel zu kaufen. Gut ein Viertel gibt sein Geld auch oder nur bei Online-Händlern aus.

Das Ostergeschäft 2026 dürfte in Salzburg ein Volumen von rund 24 Mill. haben. Im Vorjahr waren es noch 18 Mill. €. „Ostern ist ein wichtiger Umsatzbringer, den wir in der aktuell schwierigen Lage gut gebrauchen können. Neben den landwirtschaftlichen Produzenten und den Fleischern profitieren auch viele Handelsbetriebe und hier speziell der Lebensmittelhandel“, erklärt Alexander Schwarzbeck, Obmann der Sparte Handel in der WKS. Im Ranking der saisonalen Kaufanlässe belege Ostern hinter Weihnachten und knapp vor dem Muttertag Platz zwei.

© doris oberfrank-list - stock.adobe.com Gefärbte Eier und Schoko-Osterhasen sind auch heuer die beliebtesten Ostergeschenke.

Die Rangliste der beliebtesten Ostergeschenke wird - wenig überraschend - von Süßwaren angeführt. 63% der Salzburger, die jemanden beschenken wollen, denken dabei an Schokohasen, Schokoeier, Pralinen und andere süße Köstlichkeiten. Dahinter folgen gekochte und gefärbte Eier (42%) und Blumen bzw. Pflanzen (39%). Spielwaren sowie Bargeld komplettieren mit jeweils 27% die Top fünf. „In ganz Salzburg werden rund drei Millionen Ostereier und eine Million Schoko-Osterhasen verschenkt“, erklärt Handelsforscher Wolfgang Ziniel (KMU Forschung Austria).