Personenbetreuer: Neue Hotline hilft bei Betreuungsfragen

Die Alterung der Bevölkerung, ausgelöst durch die steigende Lebenserwartung und niedrige Geburtenraten, ist eine der größten Herausforderungen für die Gesellschaft. Damit einher geht auch eine rasch steigende Zahl von Betreuungsbedürftigen, für die eine professionelle, aber auch leistbare Hilfe organisiert werden muss. „Das Thema betrifft so gut wie jeden. Denn jeder hat Eltern, Großeltern oder Onkel bzw. Tanten. Und irgendwann – und dieser Moment kommt schneller als man glaubt – steht jede Familie vor den Fragen: Was jetzt? Wer hilft? Wie organisieren wir das? Und vor allem: Können wir uns das leisten und welche Unterstützung gibt es?“, erläutert Fachgruppenobfrau-Stv. Zelmira Nickel von der Fachgruppe der Personenbetreuer in der WK Salzburg sowie Gründerin und Geschäftsführerin von Daheim Altern.

Gerade für Unternehmer bzw. Selbstständige ist dieses Thema besonders drängend. Denn wer viel arbeitet und damit wenig Zeit hat, hat kaum Ressourcen, sich durch den Informations- und Bürokratiedschungel zu kämpfen. „Hier braucht es gute und schnelle Antworten. Und genau die können wir mit unserer Hotline liefern“, sagt Nickel weiter. Eine zweite Zielgruppe sind Betreuungsagenturen bzw. Personenbetreuer selbst. Auch sie haben immer wieder Informationsbedarf. Mögliche Fragen hier wären: Was darf ein Betreuer und was nicht? Was hat sich rechtlich geändert? Wie arbeite ich korrekt, sicher und professionell?

Orientierung und Unterstützung

„Die Personenbetreuung ist ein zentraler Bestandteil unserer gesellschaftlichen Versorgung. Viele Menschen sind auf diese Unterstützung angewiesen. Umso wichtiger ist es, die Qualität, die Professionalität und die Bedeutung dieses Bereichs sichtbar zu machen. Unsere neue Informations-Hotline ist ein wesentliches Element dieser Bemühungen und wird dazu beitragen, dass die Menschen möglichst rasch eine gute Orientierung sowie eine optimale Unterstützung erhalten“, betont Fachgruppenobfrau Eva Hochstrasser.

Hinter der Hotline steht der Ausschuss der Fachgruppe der Personenbetreuer. Diese Menschen sind selbst Profis im Bereich der Betreuung älterer bzw. betreuungsbedürftiger Menschen und können damit rasch und unbürokratische Auskunft geben.

Hinweis Die Informations-Hotline steht vorerst an zwei Tagen in der Woche zur Verfügung:



Mittwoch von 10 bis 12 Uhr (Evelyn Fidler unter Tel. 0664/990 001 35)



Freitag von 15 bis 17 Uhr (Zelmira Nickel unter Tel. 0664/990 802 71). von 10 bis 12 Uhr (Evelyn Fidler unter Tel. 0664/990 001 35)von 15 bis 17 Uhr (Zelmira Nickel unter Tel. 0664/990 802 71).



