Warum ist eine Planrechnung vor dem Unternehmensstart so wichtig?

Warum sollte ich eine Planrechnung unbedingt vor der Gründung erstellen? Eine fundierte Planrechnung schafft Klarheit und reduziert unternehmerische Risiken:

Sie zeigt, ob sich die Geschäftsidee wirtschaftlich trägt.



Sie macht Finanzierungslücken frühzeitig sichtbar.



Sie hilft, realistische Preise festzulegen.



Sie ist oft Voraussetzung für Bankgespräche und Förderungen.

Kurz gesagt: Sie ist die Grundlage für fundierte Entscheidungen statt einem „Bauchgefühl“.

Welche Bereiche sollte eine Planrechnung abdecken? Eine solide Planrechnung umfasst insbesondere:

Umsatzplanung



Kostenplanung (fix und variabel)



Investitionen



Liquiditätsplanung



Gewinn- und Verlustrechnung

Alle Bereiche greifen ineinander und sollten konsistent abgestimmt sein.

Wie unterstützt mich die Planrechnung bei der Preisgestaltung? Die Planrechnung zeigt, welche Umsätze notwendig sind, um alle Kosten zu decken und Gewinne zu erzielen. Daraus lassen sich realistische und wirtschaftlich sinnvolle Preise ableiten.

Ein zu niedriger Preis wird oft erst durch eine fundierte Planung sichtbar.

Wer unterstützt mich bei der Planrechnung und der Preiskalkulation? Das Gründerservice bietet in den Beratungen die Erstellung der Planrechnung samt Preiskalkulation mit externen Experten an – und dies kostenlos!

Zudem gibt es auf gruenderservice.at kostenlose Online-Tools, wie:

Mindestumsatzrechner



plan4you



den neuen Online-Preisrechner

Damit können Gründerinnen und Gründer ihre Preise strukturiert kalkulieren und auf eine solide wirtschaftliche Basis stellen.

Fazit: Eine Planrechnung ist kein formaler Pflichtakt, sondern ein zentrales Steuerungsinstrument. Wer seine Zahlen kennt, trifft bessere Entscheidungen – und erhöht die Erfolgschancen von Anfang an deutlich.

